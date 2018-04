Vergnet : Chiffre d'affaires & Résultats 2017

Résultats annuels 2017 et perspectives

Ormes, le 18 avril 2018

Le Conseil de Surveillance qui s'est réuni le 13 avril 2018 a arrêté les comptes annuels de l'exercice.

En M€ Chiffre d'affaires Autres produits d'exploitation 2,9 3,6 Achats consommés (10) (11,8) Charges de personnel (8,7) (9,6) Autres charges d'exploitation (5) (5,5) Impôts et taxes (0,3) (0,7) Dotations aux amorts. et provisions (1,9) (2,2) Résultat d'exploitation (3,8) (3,4) Résultat financier (0,2) (0,9) Résultat courant avant impôts (4) (4,3) Résultat exceptionnel - - Impôts sur les bénéfices (0,6) (0,6) Part revenant aux minoritaires - Résultat net Groupe (4,6) (4,9)

Note : les procédures d'audit sur les comptes consolidés sont en cours.

Un exercice marqué par les difficultés financières

Les difficultés financières du Groupe se sont poursuivies en 2017 avec l'échec de la période de conciliation et la recherche infructueuse de partenaires financiers. Le 29 août 2017, VERGNET SA s'est déclarée en cessation de paiement et le 30 août, le Tribunal de Commerce d'Orléans a ouvert une procédure de redressement judiciaire.

Cette situation a évidemment pesé sur la performance de l'exercice avec un chiffre d'affaires en retrait qui s'établit à 19,2 M€ contre 22,8 M€ en 2016. L'activité a surtout été soutenue par l'exécution des contrats de Kiffa en Mauritanie et d'Amdjarass au Tchad, ainsi que par la maintenance sur le site d'Ashegoda en Ethiopie.

Dans ce contexte, la structure de charges s'est adaptée avec des charges de personnel en baisse. Le résultat d'exploitation ressort ainsi en perte à (3,8 M€) et le résultat net part du groupe s'inscrit à (4,6 M€), contre (4,9 M€) en 2016.

Au 31 décembre 2017, Vergnet SA affichait des capitaux propres négatifs de 9,4 M€, une dette financière composée de 5,5 M€ d'emprunts obligataires convertibles, d'emprunts et dettes financières de 5,5 M€. Le groupe disposait au 31 décembre 2017 d'une trésorerie nette active de 2,5 M€, dont 1,5 M€ apportés par les repreneurs pour financer la période d'observation.

Des perspectives encourageantes

Pour les années à venir, le groupe est parvenu à entretenir un portefeuille de prospects significatif, en dépit de ses difficultés financières.

A la suite de l'approbation du plan de continuation par le Tribunal de Commerce d'Orléans, le 6 mars dernier, la Société poursuit ses actions de redressement. Outre la mise en place d'un nouveau Directoire, composé de Monsieur Patrick WERNER, Président, François GOURD et Marc RIVARD le 21 décembre dernier, la société a signé le contrat-cadre d'Antigua & Barbuda, dont la première tranche de 11 ,7 M€ sera exécutée en 2018.

Conformément aux engagements pris dans le plan de redressement devant le Tribunal, une Assemblée Générale Mixte est convoquée pour le 9 Mai 2018 afin d'intégrer au capital les créances rachetées par ARUM International à la BPI, les créances détenues par les créanciers ayant opté pour une incorporation au capital, ainsi que les concours financiers apportés notamment par Krief Group pour soutenir la trésorerie de la société.

Le but de la Société reste de permettre une reprise de la cotation dans les meilleurs délais, celle-ci conditionnant la suite de la restructuration de son bilan. Cette reprise pourrait intervenir d'ici la fin mai 2018.

Prochain rendez-vous 9 mai 2018 : Assemblée Générale Mixte des actionnaires

