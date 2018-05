Vergnet : Report de l'AGM du 17 mai au 05.06.2018

Communiqué de presse

Ajournement de l'Assemblée Générale Mixte des actionnaires de la Société

Paris, le16 mai 2018, Vergnet � (� Euronext GrowPatrhis : FR0004155240 - ALVER� )� , société spécialisée dans la fourniture de solutions en énergie renouvelable � (-(-�apcrèi s la « Société »� )� annonce quel'Assemblée Générale Mixte des actionnaires de la Société initialement prévue en date du 17 mai 2018 est reportée au mardi 5 juin 2018 à 17 heures. Ce délai supplémentaire, souhaité par l'AMF, permettra aux actionnaires de prendre connaissance des derniers éléments relatifs à l'Assemblée Générale Mixte qui leur ont été communiqués.

L'avis d'ajournement et de convocation sera publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires le 21 mai 2018.

Il est rappelé par ailleurs qu'à l'issue de l'augmentation de capital réservée à Arum Industries, celle-ci franchirait à la hausse le seuil de 50% du capital et des droits de vote de Vergnet entrainant en principe l'obligation de déposer un projet d'offre publique.

Une demande de dérogation à l'obligation de déposer une offre publique sur les titres de Vergnet sur le fondement de l'article 234-9 2° du Règlement Général de l'AMF � (� souscription à l'augmentation de capital d'une société en situation avérée de difficulté financière, soumise à l'approbation de l'assemblée générale de ses actionnaires)� sera déposée auprès de l'AMF.

À propos de Vergnet SA

Le Groupe Vergnet est le spécialiste de la production d'énergies renouvelables : éolien, solaire, hybride. Fort de technologies uniques, le Groupe a développé l'HybridWizard, un système hybride pilotant en temps réel la part d'énergies renouvelables injectée sur le réseau électrique en garantissant sûreté et sécurité de fonctionnement pour les réseaux insulaires ou isolés.

Le Groupe a installé plus de 900 éoliennes et réalisé plus de 45 MWc de projets solaires. Il est présent dans plus de 40 pays et regroupe 110 collaborateurs en 10 implantations.

Vergnet est coté sur Euronext Growth depuis le 12 juin 2007 � (� FR0004155-24A0LVER� )� .

Contacts

Groupe Vergnet Actifin Président du Directoire Relations Analystes/ Investisseurs Patrick WERNER Ghislaine GASPARETTO Tél : 02 38 52 59 98 Tél : 01 56 88 11 11

p.werner@vergnet.fr

ggasparetto@actifin.fr