Vergnet : Signature accord partenariat VERGNET - ENERTIME

Le 20 mars 2018

SIGNATURE D'UN ACCORD DE PARTENARIAT STRATEGIQUE ENTRE LES SOCIETES VERGNET SA ET ENERTIME

VERGNET (FR0004155240 - ALVER) et ENERTIME (FR0011915339 - ALENE), sociétés françaises dans le domaine des Cleantechs au service de la production d'énergie renouvelable décentralisée et de l'efficacité énergétique industrielle annoncent la signature d'un accord de partenariat stratégique destiné à exploiter les synergies existantes entre les deux sociétés et améliorer leur performance en particulier à l'international.

Patrick Werner, Président d'Arum International et Président du Directoire de VERGNET déclare : « L'ambition du consortium Arum International qui a repris VERGNET est d'en faire un leader français de la transition écologique. L'accord de partenariat stratégique signé avec ENERTIME s'inscrit dans cette stratégie visant à faire de VERGNET un pôle de regroupement d'acteurs du secteur, dans une logique de complémentarité commerciale, technique ou financière. Il s'agit d'un accord gagnant/gagnant aux yeux de nos deux sociétés. »

Gilles David, Président Directeur Général et co-fondateur d'ENERTIME déclare : « La société VERGNET est un des fleurons de l'industrie française des Cleantechs, ENERTIME s'est associé dès octobre 2017 à sa reprise par le consortium mené par Arum International car nous croyons à l'avenir de cette entreprise et aux synergies qui peuvent être déployées entre nos deux sociétés. Au moment où le marché mondial des solutions pour la transition énergétique entre dans une phase plus mature, l'alliance de nos deux sociétés doit générer des économies d'échelle et renforcer la présence de la filière française des Cleantechs à l'international. ENERTIME et VERGNET sont complémentaires et ont en quelques mois déjà mis en œuvre des axes de collaboration efficaces, porteur d'économie et de développement commercial. »

À PROPOS DE VERGNET

Le Groupe VERGNET est le spécialiste de la production d'énergies renouvelables : éolien, solaire, hybride. Fort de technologies unique, le Groupe a développé l'Hybrid Wizard, un système hybride pilotant en temps réel la part d'énergies renouvelables injectée sur le réseau électrique en garantissant sureté et sécurité de fonctionnement pour les réseaux insulaires ou isolés.

Le Groupe a installé plus de 900 éoliennes et a réalisé plus de 45 MWc de projets solaires. Il est présent dans plus de 40 pays et regroupe 110 collaborateurs en 10 implantations.

VERGNET est coté sur Euronext Growth depuis le 12 juin 2007.

À PROPOS D'ENERTIME

Créée en 2008, ENERTIME conçoit, développe et met en œuvre des machines à Cycle Organique de Rankine (ORC) et des Pompes à Chaleur haute température pour l'efficacité énergétique industrielle et la production décentralisée d'énergie renouvelable. Les machines ORC permettent de transformer de la chaleur en électricité. Les Pompes à Chaleur valorisent de la chaleur basse température pour produire de la chaleur à haute température.

ENERTIME est le seul acteur au monde proposant des machines ORC et un portefeuille de technologie dans le domaine de la thermodynamique pour la transition énergétique. Pour la technologie ORC c'est l'un des quatre principaux acteurs mondiaux et le seul français maîtrisant entièrement cette technologie de machines de forte puissance (1 MW et plus). La Société est qualifiée « entreprise innovante » par Bpifrance et est reconnue « Créative Industry » française. ENERTIME est cotée sur le marché Euronext Growth (ISIN : FR0011915339 - Mnémo : ALENE).

Plus d'informations sur www.enertime.com

