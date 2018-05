Vergnet : Signature contrat Tonga

Communiqué de Presse

Signature d'un contrat de 2,5 M€ pour la fourniture de 5 éoliennes MP d'une puissance de 1,3 MW

Ormes, le 15 mai 2018

Vergnet (FR0004155240 - ALVER) annonce la signature d'un nouveau contrat portant sur la fourniture de 5 éoliennes MP qui seront mises en service sur l'île de Tongapu, île principale de l'archipel du Royaume de Tonga.

Ce contrat, d'un montant de 2,5 M€, signé avec la société japonaise Progressive Energy Corporation (PEC), porte sur la fourniture des éoliennes, avec mise en service et assistance technique, pour un total de 1,375 MW.

Ce contrat fait suite à la signature, le 31 janvier 2018, du contrat cadre d'Antigua & Barbuda, confirmant ainsi la reprise du carnet de commandes de VERGNET SA, à la suite de l'homologation du plan de continuation présenté par la Société.

Prochaine rendez-vous 17 mai 2018 : Assemblée Générale Mixte des actionnaires

À propos de Vergnet SA

Le Groupe Vergnet est le spécialiste de la production d'énergies renouvelables : éolien, solaire, hybride. Fort de technologies uniques, le Groupe a développé l'Hybrid Wizard, un système hybride pilotant en temps réel la part d'énergies renouvelables injectée sur le réseau électrique en garantissant sûreté et sécurité de fonctionnement pour les réseaux insulaires ou isolés.

Le Groupe a installé plus de 900 éoliennes et réalisé plus de 45 MWc de projets solaires. Il est présent dans plus de 40 pays et regroupe 110 collaborateurs en 10 implantations.

Vergnet est coté sur Euronext Growth depuis le 12 juin 2007.

