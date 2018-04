Vergnet : un nouvel exercice difficile

18/04/2018 | 15:57

Dévoilés ce mercredi, les résultats annuels de Vergnet ont été marqués par une perte nette groupe de 4,6 millions d'euros, contre une précédente perte de 4,9 millions à fin 2016.



La perte d'exploitation s'est en revanche creusée, passant de 3,4 à 3,8 millions d'euros.



De même, le chiffre d'affaires s'est replié de 3,6 millions d'euros en rythme annuel à 19,2 millions.



Vergnet a connu de nouvelles difficultés financières l'an passé avec l'échec de la période de conciliation et la recherche infructueuse de partenaires financiers. Le 29 août dernier, la société s'est déclarée en cessation de paiement et le 30 août, le Tribunal de Commerce d'Orléans (Loiret) a ouvert une procédure de redressement judiciaire.



Pour les années à venir, Vergnet est néanmoins parvenu à entretenir un portefeuille de prospects significatif et à la suite de l'approbation du plan de continuation par le Tribunal de Commerce d'Orléans, le 6 mars dernier, la société poursuit ses actions de redressement.



Son but reste de permettre une reprise de la cotation dans les meilleurs délais, celle-ci conditionnant la suite de la restructuration de son bilan. Cette reprise pourrait intervenir d'ici fin mai 2018.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.