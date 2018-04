VeriFone : La valeur du jour à Wall Street - VERIFONE racheté pour 3,4 milliards de dollars

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Verifone bondit de 52% à 22,80 dollars, se rapprochant des 23,04 dollars en numéraire proposés par plusieurs firmes de private equity, dont Francisco Partners et BCI, pour racheter le spécialiste des technologies de paiement électronique sécurisé. Le prix offert représente une prime de 54% par rapport au cours de clôture de 15 dollars du 9 avril. Le montant total s'élève à 3,4 milliards de dollars, dont un montant non précisé d'endettement.Le conseil d'administration du spécialiste des technologies de paiement électronique sécurisé a approuvé la transaction à l'unanimité et la recommande aux actionnaires.Une fois le rachat effectué, Verifone ne sera plus coté. Les firmes de private equity disposent du financement nécessaire à cette opération, qui devrait être finalisée au troisième trimestre.Le concurrent du français Ingenico a affiché des performances opérationnelles décevantes au cours des dernières années, publiant à plusieurs reprises des résultats inférieurs aux attentes et lançant plusieurs avertissements sur ses résultats. Cette nouvelle a d'ailleurs entraîné une forte progression d'Ingenico, Verifone ayant été racheté sur des niveaux de valorisation bien supérieurs à ceux auxquels le groupe française se traite en Bourse.