Oath : recrute un ancien cadre du Alibaba Group en tant que président et directeur de l’exploitation

K. Guru Gowrappan rejoint l’équipe de direction pour accélérer la croissance et l’expansion mondiale

Aujourd’hui, Oath, une filiale de Verizon (NYSE, Nasdaq : VZ), a annoncé que K. Guru Gowrappan allait rejoindre la Société en tant que président et directeur de l’exploitation (COO). Avant cette nomination, M. Guru Gowrappan occupait le poste de directeur général mondial chez Alibaba Group. Il va jouer un rôle essentiel dans la conduite des opérations de la Société et de sa stratégie de croissance mondiale, alors qu’Oath entame sa deuxième année. Fort de son expérience de gestion d’activités à l’échelle internationale, M. Guru Gowrappan travaillera avec le PDG Tim Armstrong et les équipes dirigeantes d’Oath et de Verizon pour renforcer la position d’Oath en tant qu’élément moteur de marques de médias et de technologies aussi réputées qu’AOL, BUILD, HuffPost, MAKERS, TechCrunch, Yahoo Mail, Yahoo News et Yahoo Sports. Il dépendra de M. Armstrong.

« Oath dessert mondialement un milliard de consommateurs et les marques internationales les plus prestigieuses dans le secteur le plus dynamique de l’économie. Avec M. Guru Gowrappan aux postes de président et de directeur d’exploitation, la Société va rapidement transformer sa vision définie en une plateforme de croissance pour les années à venir », a déclaré Tim Armstrong, le PDG d’Oath. « En plus d’exploiter un remarquable écosystème de marques et de plateformes numériques, nous sommes soutenus par Verizon, la meilleure société de téléphonie mobile au monde, et bénéficions d’une culture centrée sur les meilleurs talents externes et internes avec lesquels collaborer en tant que société. Ces atouts n’iront qu’en s’amplifiant avec l’arrivée de M. Guru Gowrappan pour emmener l’entreprise vers de nouveaux succès. »

« Aucune autre industrie n’est plus en mesure de changer l’histoire que la nôtre, et aucune société n’est mieux préparée qu’Oath pour une croissance internationale rapide », a ajouté M. Gowrappan, président et directeur d’exploitation, chez Oath. « Très peu d’entreprises dans le monde disposent d’un potentiel écosystémique comparable à celui d’Oath. Les contenus et technologies d’Oath et de Verizon créent une énorme opportunité de marché, et j’ai hâte de rejoindre l’équipe pour aider l’entreprise à réussir sa prochaine phase de croissance mondiale. »

Dans son rôle de président et de directeur d’exploitation, M. Guru Gowrappan sera responsable des activités quotidiennes d’Oath, notamment toutes celles liées aux marques, opérations, produits et technologies des consommateurs et des clients.

Chez Alibaba, M. Guru Gowrappan était directeur général mondial, responsable de l’expansion internationale pour les principaux produits de consommation et d’entreprise dans les secteurs du commerce électronique, du divertissement et des médias, ainsi que des fonctions liées aux paiements et au commerce. Auparavant, il a été directeur des opérations chez Quixey, une start-up mobile, et avant cela, directeur d’exploitation pour la croissance et les initiatives émergentes, chez Zynga. Il a également occupé plusieurs postes de direction chez Yahoo et Overture.

À propos d’Oath

Oath, une filiale de Verizon, est une société axée sur les valeurs, qui se consacre à la création de marques que les gens aiment. Oath atteint un milliard de personnes à travers le monde grâce à une gamme dynamique de marques de médias et de technologie. Leader mondial du numérique et du mobile, Oath contribue à définir l’avenir des médias. Pour en savoir plus sur Oath, consultez le site www.oath.com.

À propos de Verizon

Verizon Communications Inc. (NYSE, Nasdaq : VZ), dont le siège est situé à New York, a généré 126 milliards USD de chiffre d’affaires en 2017. La Société, qui exploite le réseau sans fil le plus fiable d’Amérique et le premier réseau tout-fibre du pays, fournit des solutions intégrées aux entreprises du monde entier.

