Verizon : consensus battu au premier trimestre

24/04/2018 | 14:28

Publiés ce mardi avant séance à Wall Street, les comptes du premier trimestre de l'exercice 2018 de Verizon ont été marqués par un bénéfice par action (BPA) de 1,11 dollar, en hausse de 27 cents sur un an.



Hors éléments exceptionnels, le BPA du géant américain des télécoms s'est établi à 1,17 dollar, soit 6 cents de plus que prévu par les analystes.



Le chiffre d'affaires a pour sa part davantage crû qu'attendu, passant de 29,81 à 31,77 milliards de dollars alors que le consensus tablait sur un peu moins de 31,25 milliards.



Verizon ambitionne une légère hausse de son BPA et de ses revenus en 2018.





