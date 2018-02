Vestas: bénéfice en baisse en 2017 dans un contexte difficile

Stockholm (awp/afp) - Le constructeur danois d'éoliennes Vestas a annoncé mercredi une baisse de son bénéfice net et de son résultat opérationnel en 2017, marquée par une conjoncture plus difficile pour l'éolien.

"Le marché des énergies renouvelables fait face à un soutien fiscal et politique différents et à des appels d'offres plus compétitifs", a indiqué le groupe dans un communiqué pour expliquer la fin des années fastes.

En novembre, le parti républicain de Donald Trump aux Etats-Unis --qui assurent à eux seuls 30% des livraisons (mesurées en mégawatts) de Vestas -- avait notamment présenté sa réforme fiscale dont l'un des objectifs est de baisser les crédits d'impôt des fabricants d'éoliennes de plus d'un tiers.

Le bénéfice net du groupe s'est élevé à 894 millions d'euros (-7,3%) et le chiffre d'affaires a baissé de 2,7%, à 9,95 milliards d'euros sur l'ensemble de l'exercice 2017.

Vestas a enregistré un résultat opérationnel de 1,23 milliard en 2017, contre 1,42 l'année précédente.

"Dans un marché concurrentiel, nous sommes restés en tête, nous avons eu des résultats solides et réalisé nos objectifs stratégiques pour croître plus rapidement que le marché", s'est tout de même félicité le directeur général Anders Runevad.

À la bourse de Copenhague, l'action de Vestas prenait 3,6% dans un marché quasi stable à 13h30 GMT.

Les ventes pour 2018 devraient se situer entre 10 et 11 milliards d'euros, contre 10 milliards d'euros l'année dernière. Vestas table sur une marge opérationnelle comprise entre 9 et 11% (contre 12,7 pour 2017).

afp/rp