VETOQUINOL : recherché après des résultats annuels solides

Vetoquinol progresse de 2,5% à 57,40 euros après la publication de résultats annuels en progression grâce à des hausses de prix et aux efforts de rationalisation entrepris. En 2017, le bénéfice net du laboratoire vétérinaire français a grimpé de 25,2% à 34,8 millions d'euros. Le résultat opérationnel courant a progressé de 9,4% à 46 millions. La marge est ressortie à 13,1%, en hausse de 100 points de base. Dans une note, Gilbert Dupont salue cette performance, supérieure à sa prévision. Le broker tablait sur un résultat opérationnel courant de 44,4 millions, soit une marge de 12,6%.Le chiffre d'affaires de Vetoquinol, déjà publié, s'est établi à 352,2 millions, en augmentation de 0,5%.Autre bonne nouvelle, le groupe affichait fin décembre une position globale nette de trésorerie positive de 97,5 millions, en hausse de 19,4 millions. Dans ce cadre, il a relevé de 3 cents son dividende annuel afin qu'il atteigne 46 cents par titre.Vetoquinol n'a pas dévoilé d'objectif chiffré. En janvier dernier, lors de la publication du chiffre d'affaires annuel, la société avait toutefois indiqué vouloir continuer son développement commercial, notamment au Japon via sa co-entreprise, et ralentir la production d'antibiotiques. Elle se mettrait ainsi en phase avec les mesures visant à restreindre l'usage des antibiotiques en santé animale.D'un point de vue pratique, le ralentissement de la production d'antibiotiques sera également causée par la fermeture de l'usine dédiée durant 12 semaines en raison de travaux de modernisation.Gilbert Dupont a relevé son opinion sur Vetoquinol d'Alléger à Accumuler et confirmé son objectif de cours de 65 euros. A la suite du reflux du titre, un potentiel de hausse de plus de 16% s'est reconstitué, a souligné l'analyste pour justifier son relèvement.