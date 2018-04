Vetoquinol : un bon début d'exercice

12/04/2018 | 18:37

Dévoilé ce jeudi post-séance, le chiffre d'affaires du premier trimestre de Vetoquinol s'est établi à 87,6 millions d'euros au titre du premier trimestre de 2018, en croissance organique de +5,6% et en progression de +0,4% à données publiées par rapport à la même période de l'exercice précédent.



'Les effets de change défavorables s'élèvent à -5,2%, liés principalement aux dollars américain et canadien et à la roupie indienne', a expliqué le spécialiste de la santé animale.



Dans le détail des activités, les ventes destinées aux animaux de compagnie ont contribué à hauteur de 48,1 millions d'euros au chiffre d'affaires global, soit une hausse de 1,3% en publié et de 6,7% en organique. La branche 'Produits essentiels' a pour sa part enregistré une croissance organique de 10,5% de ses revenus (+6,8% en données publiées).



'Les produits Essentiels se sont bien développés sur la période, ce qui se retrouve dans la croissance globale du chiffre d'affaires. Ce premier trimestre représente un bon début d'année, et nous poursuivons le déploiement de notre stratégie de multi-spécialiste sur 4 espèces de destination et 6 domaines thérapeutiques sur nos marchés stratégiques', a commenté Matthieu Frechin, directeur général de Vetoquinol.





