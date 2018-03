Groupe Vetropack 2017: augmentation de 30 pour cent du résultat opérationnel

Le groupe Vetropack se développe sur un large front. Avec une hausse de 5,0 pour cent, le Groupe a enregistré des recettes nettes résultant des livraisons et des prestations d'un montant de CHF 631,5 millions. Les ventes ont augmenté de 4,0 pour cent pour s'établir à 5,07 milliards d'unités de verre d'emballage: un record. L'EBIT consolidé du Groupe a ainsi augmenté de 30,0 pour cent par rapport à l'exercice précédent pour atteindre CHF 64,1 millions, ce qui s'est traduit par une amélioration de la marge EBIT à 10,1 pour cent (2016: 8,2 pour cent).

Chiffres financiers 2017:

• Recettes nettes: CHF 631,5 millions (2016: CHF 601,7 millions)

• EBIT: CHF 64,1 millions (2016: CHF 49,3 millions)

• Marge EBIT: 10,1 pour cent (2016: 8,2 pour cent)

• Bénéfice consolidé: CHF 57,0 millions (2016: CHF 42,6 millions)

• Liquidités nettes: CHF 68,3 millions (2016: CHF 16,9 millions)

• Cash-flow: CHF 126,3 millions (2016: CHF 105,1 millions)

• Marge de cash-flow: 20,0 pour cent (2016: 17,5 pour cent)

• Part de fonds propres: 73,8 pour cent (2016: 72,0 pour cent)

Dans un environnement de marché favorable, le groupe Vetropack a augmenté son chiffre d'affaires net des biens et services de 5,0 pour cent à CHF 631,5 millions (2016: CHF 601,7 millions) au cours de l'exercice 2017. En monnaies locales, l'augmentation a été de 3,4 pour cent. Au cours de la même période, le volume des ventes a augmenté de 4,0 pour cent pour atteindre 5,07 milliards d'unités de verre d'emballage (2016: 4,87 milliards d'unités). Le groupe Vetropack a ainsi franchi pour la première fois le cap des 5 milliards d'unités et a établi un nouveau record de ventes. Toutes les sociétés Vetropack ont contribué à l'augmentation du chiffre d'affaires et des volumes. Le ratio des ventes domestiques par rapport aux exportations est demeuré pratiquement inchangé, avec 56,6 pour cent de ventes domestiques (2016: 56,5 pour cent) et un taux d'exportation de 43,4 pour cent (2016: 43,5 pour cent).

Forte progression de la rentabilité opérationnelle et du bénéfice consolidé

Le groupe Vetropack a amélioré son EBIT consolidé de 30,0 pour cent par rapport à l'exercice précédent, à CHF 64,1 millions (2016: CHF 49,3 millions). En conséquence, la marge EBIT de 10,1 pour cent du chiffre d'affaires net enregistrée est nettement supérieure à celle de l'année précédente (8,2 pour cent). Cette évolution réjouissante reflète la bonne conjoncture du marché, l'augmentation des capacités de production et la stabilité des coûts de production au cours de l'exercice sous revue. En raison du niveau élevé de la valeur ajoutée opérationnelle et des gains de change sur les soldes en euros, le bénéfice consolidé a augmenté de 33,8 pour cent, à CHF 57,0 millions (2016: CHF 42,6 millions). La marge bénéficiaire a augmenté à 9,0 pour cent (2016: 7,1 pour cent).

Augmentation des liquidités

Le cash-flow a augmenté de 20,2 pour cent à CHF 126,3 millions (2016: CHF 105,1 millions), ce qui correspond à une marge de cash-flow de 20,0 pour cent (2016: 17,5 pour cent).

Au cours de l'exercice sous revue, les investissements du groupe Vetropack se sont élevés à CHF 67,3 millions (2016: CHF 95,8 millions). Les principaux projets ont été la réparation régulière d'un bassin de fusion et l'installation d'une machine moderne de soufflage du verre dans l'usine ukrainienne. De nouvelles machines de soufflage du verre ont également été installées dans les usines suisses, tchèques et croates, ce qui a permis d'augmenter l'utilisation de la capacité des bassins de fusion et d'améliorer la flexibilité de production. En Italie, le groupe Vetropack a réalisé d'importants investissements dans la maintenance des infrastructures ainsi que dans une nouvelle ligne de tri équipée de machines d'inspection performantes sur une ligne de production. Tous les investissements ont été entièrement financés sur nos fonds propres. La trésorerie a augmenté de CHF 43,9 millions (2016: CHF 28,0 millions). Les liquidités nettes du Groupe ont ainsi augmenté à CHF 68,3 millions (2016: CHF 16,9 millions).

Avec un ratio de fonds propres de 73,8 pour cent (2016: 72,0 pour cent), le groupe Vetropack conserve un bilan très sain.

À la fin de l'exercice sous revue, Vetropack employait 3257 collaborateurs (31 décembre 2016: 3243 collaborateurs).

Perspectives pour l'exercice 2018

D'un point de vue actuel, le Conseil d'administration et la direction tablent sur la poursuite de conditions de marché favorables au secteur de l'emballage en 2018. La consommation et la demande semblent se stabiliser à un niveau légèrement supérieur. Dans ce contexte de marché, le groupe Vetropack devrait être en mesure d'exploiter pleinement toutes les capacités et d'augmenter légèrement ses recettes nettes. En raison des dépenses accrues liées à deux projets de bassins de fusion, le résultat opérationnel devrait demeurer au niveau de l'exercice précédent. Toutefois, étant donné qu'il y a peu de chances de retrouver les mêmes gains de change que lors de l'exercice précédent, le bénéfice du Groupe devrait s'établir à un niveau inférieur à celui de 2017. Comme pour les années précédentes, l'évolution de la situation monétaire peut néanmoins avoir un impact significatif sur les résultats du Groupe.

Le groupe Vetropack a des filiales en Suisse, en Autriche, en République Tchèque, en Slovaquie, en Croatie, en Ukraine et en Italie.

Vetropack Holding SA

Le Conseil d'administration invite l'Assemblée générale à verser un dividende de CHF 45,00 bruts (2016: CHF 38,50) par action au porteur et de CHF 9,00 bruts (2016: CHF 7,70) par action nominative.

Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée générale l'élection de Claude R. Cornaz, qui a occupé de 2000 à 2017 les fonctions de CEO et de délégué du Conseil d'administration, comme Président du Conseil d'administration. Il succède à Hans R. Rüegg, qui occupe ce poste depuis 2005.

L'Assemblée générale de Vetropack Holding SA se tiendra à Bülach le vendredi 20 avril 2018, à 11h15.

Le rapport annuel 2017 du groupe Vetropack est disponible sur Internet: https://www.vetropack.com/fr/vetropack/relations-avec-les-investisseurs/publications-financieres/