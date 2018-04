Vexim : l'OPR-RO démarre le 10 avril

09/04/2018 | 11:49

L'AMF annonce que l'offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire (OPR-RO) visant les actions Vexim, déposée par BNP Paribas pour le compte de Stryker France MM Holdings sera ouverte du 10 au 23 avril inclus.



L'initiateur s'engage irrévocablement à acquérir au prix de 20 euros par action la totalité des 412.829 actions non détenues par lui, représentant 4,52% du capital et 4,85% des droits de vote de cette société de technologies médicales.



Les frais de négociation dans le cadre de l'offre publique de retrait seront à la charge des vendeurs. La cotation des actions Vexim sera reprise le 10 avril et le retrait obligatoire interviendra le 24 avril.



