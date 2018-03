Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Viacom a signé un partenariat stratégique avec Day Zero Productions, la société de production de Trevor Noah qui incarne l'émission "The Daily Show with Trevor Noah." Viacom va investir un montant non dévoilé dans Day Zero et bénéficiera de l'exclusivité de diffusion de l'ensemble de ses productions à venir, sur tous les supports linéaires comme digitaux.