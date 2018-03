Carrière Vicat de Maizières : quand les riverains contribuent au réaménagement du site

Paris, le 27 mars 2018 - Dans le cadre de la 18ème Journée annuelle « Plantations avec les habitants », le groupe cimentier Vicat organisait ce samedi 24 mars en partenariat avec la Commune de Maizières (54), une rencontre avec des membres de l'association Les Croqueurs de Pommes - Lorraine, à l'occasion de l'inauguration d'un verger conservatoire patrimonial sur le site de la carrière de

Maizières.

Un engagement en faveur de la biodiversité

Ce verger conservatoire patrimonial est le fruit d'une collaboration réussie entre le groupe Vicat et l'association Les Croqueurs de Pommes, qui œuvre pour la sauvegarde de variétés fruitières régionales en voie de disparition. Celle-ci apporte ses connaissances et son expérience dans la greffe et la mise en jauge de variétés anciennes et climaciques dans une pépinière réalisée également sur le site.

Cette initiative de préservation de la biodiversité s'inscrit dans la démarche de protection des pollinisateurs sauvages « Odyssée » du groupe Vicat dans laquelle est engagée la carrière de Maizières à travers diverses autres actions (ruches, abris à chauves-souris, hôtels et spirales à insectes, nichoirs pour les oiseaux…).

Aux abords du verger a été plantée une haie avec des espèces arbustives pour permettre le refuge et l'alimentation des pollinisateurs et espèces animales prédatrices de ravageurs essentiels à la préservation des écosystèmes et de la flore. Le verger s'agrandira petit à petit et s'intégrera dans le réaménagement coordonné de la carrière de Maizières.

Un ancrage territorial et social fort

Les habitants de Maizières en action avec l'association Les Croqueurs de Pommes

Durant cette matinée, des arbres fruitiers greffés en 2016 ont été transplantés de la pépinière vers le verger conservatoire patrimonial avec expérimentation d'une terre « vivante » élaborée à partir de co-produits de carrière redonnant ainsi un nouveau de cycle de vie aux matériaux. Pour satisfaire les plus curieux et donner une dimension pédagogique à la carrière, un atelier de « démo-greffe » a été animé par les membres de l'association Les Croqueurs de Pommes

pour transmettre les secrets de cette pratique millénaire avec la possibilité de repartir avec un arbre greffé.

En impliquant les populations locales ainsi que l'ensemble des parties prenantes à leurs initiatives, le groupe Vicat renforce son ancrage territorial et social dans les régions où il est présent, et poursuit son ambition de promouvoir une industrie soucieuse de son environnement.

Le programme Odyssée

Initiée en 2015 par le groupe Vicat, cette démarche est dédiée à la préservation des pollinisateurs et des abeilles sauvages. La pollinisation est un service écosystémique indispensable à l'environnement et à la production agricole. Or, à l'instar de certains anciens arbres fruitiers, nous assistons au déclin de la population d'abeilles sauvages.

Le programme Odyssée illustre la volonté de Vicat de développer et d'accompagner la biodiversité sur les installations du Groupe qui s'y prêtent, depuis ses carrières

localisées en milieu rural en passant par ses sites industriels en zones péri-urbaines.

Aujourd'hui, près de 25 carrières du groupe sont engagées dans la démarche Odyssée

sur lesquelles ont été notamment ensemencées des prairies fleuries répondant au label « Végétal local », et mis en place des aménagements adaptés à ces espèces.

Vue aérienne sur la pépinière et le verger conservatoire patrimonial

À PROPOS DU GROUPE VICAT

Le groupe Vicat est l'héritier d'une tradition industrielle débutée en 1817 avec l'invention du ciment artificiel par Louis Vicat.

Créée en 1853, l'entreprise familiale exerce aujourd'hui 3 métiers principaux que sont le Ciment, le Béton Prêt à l'Emploi

(BPE) et les Granulats, ainsi que des activités complémentaires à ces métiers de base.

Le Groupe cimentier emploie 8 500 personnes et a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de plus de 2,5 milliards d'euros en

2017.

Présent dans 11 pays - France, Suisse, Italie, Etats-Unis, Turquie, Egypte, Sénégal, Mali, Mauritanie, Kazakhstan et Inde -

Vicat réalise 65% de son chiffre d'affaires à l'international.