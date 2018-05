VICAT : le gérant d'Amilton reste positif après le dynamique premier trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Amilton maintient sa vision positive du dossier Vicat, qu'il voit atteindre 75 euros en Bourse, après ses résultats du premier trimestre. Le cimentier a enregistré sur cette période une croissance de 3,9% de son chiffre d'affaires, à 573 millions d'euros, alors que "les analystes s’attendaient au mieux à une stagnation en raison de la mauvaise météo", rappelle Harry Wolhandler, d'Amilton.Vicat a pu ajuster ses prix, en particulier dans son activité de production de béton et granulats. Le groupe a également bénéficié de la bonne tenue de son activité aux Etats-Unis (+19,7% de croissance organique) et en Asie (+40,5%) et a maintenu son objectif d'une hausse de sa marge cette année.