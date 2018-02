VICAT : recul de la rentabilité opérationnelle en 2017

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

En 2017, Vicat a enregistré un résultat net part du groupe de 142 millions d’euros, en hausse de 2,2%, et un Ebitda de 444 millions d’euros, en repli de 3%. A périmètre et taux de change constants, l’Ebitda a reculé de 3,4%. Le cimentier affiche ainsi un taux de marge d’Ebitda de 17,3%, en repli de 1,4 point sur l’année. Le chiffre d’affaires consolidé a atteint 2,563 milliards d’euros, en croissance de 4,5% en base publiée et en progression de 6,4% à périmètre et taux de change constants.Le cimentier a décidé de proposer aux actionnaires de voter, lors de l'Assemblée générale qui se tiendra le 6 avril 2018, en faveur du maintien du dividende à 1,50 euro par action.L'endettement financier net a diminué de 125 millions d'euros pour s'établir à 787 millions d'euros au 31 décembre 2017. Le taux d'endettement financier net s'est amélioré " sensiblement " et représente 32,7% des capitaux propres consolidés, un ratio inférieur à celui du 31 décembre 2016 : 36,9%.Cette année, le groupe se fixe pour principal objectif d'améliorer sa rentabilité opérationnelle. Le cimentier précise qu'il se focalisera sur la progression des volumes vendus et l'augmentation des prix de vente lorsque le contexte concurrentiel le permet. Il compte enfin poursuivre sa politique d'optimisation des coûts de production.