Vicat : Le projet Mermoz.net lauréat du concours d’idées « Comment régénérer la ville ? »

Communiqué de presse

Le projet Mermoz.net lauréat du concours d'idées « Comment régénérer la ville ? »

Lyon, le 24 avril 2018 - À l'occasion de la finale du concours « Comment régénérer la ville ? », ce mardi 24 avril 2018, le groupe cimentier français Vicat, la Métropole de Lyon et le bailleur social GrandLyon Habitat ont remis le 1er prix au projet Mermoz.Net. Celui-ci a pour ambition de réhabiliter le quartier de Mermoz-Sud par une plus grande pratique de l'activité physique en milieu urbain. Lancé en juillet dernier lors de la première Biennale d'Architecture Lyon, ce concours a mobilisé 9 équipes étudiantes pluridisciplinaires autour de méthodes innovantes de réhabilitation architecturale et urbaine.

Le projet Mermoz.net, lauréat du concours d'idées « Comment régénérer la ville ? »

Le projet Mermoz.net, véritable catalyseur du bien-être sanitaire et social, a pour ambition d'encourager une plus grande pratique d'activités physiques en milieu urbain. Dans ce sens, les étudiants ont développé un matériau inédit : une maille en béton souple constituée de tesselles reliées par des fibres. Cette maille en béton peut être utilisée sous différentes formes (carré, rond, ellipse) et propriétés (fibre naturelle, synthétique ou métallique) pour offrir une rigidité faible ou élevée selon son usage : équipement public, revêtement de sol pour piéton, mobilités douces ou en ajout de surface dans les logements. La maille permet alors d'envisager de nouvelles utilisations du béton dans l'optique de créer un quartier en mouvement.

Ce projet est porté par l'équipe pluridisciplinaire suivante :

• Marjolaine Casella - Étudiante en architecture à l'ENSAL

• Narjisse Fousi - Étudiante en architecture à l'ENSAL

• Fanny Gachet - Étudiante en architecture à l'ENSAL

• Viria Leang - Étudiante en architecture à l'ENSAL

• Sijun Lv - Étudiante en architecture à l'ENSAL et ingénieure diplômée en génie civil

• Fayçal Sahnine - Étudiant ingénieur à l'INSA et ingénieur diplômé en génie civil

• Lucie Simon - Étudiante en paysage, urbanisme et aménagement à l'ENSP

« Valoriser les atouts du patrimoine en béton, tel était l'un des objectifs du concours « Comment régénérer la ville ? ». Dans la lignée de Louis Vicat, inventeur du ciment artificiel il y a 200 ans, cette démarche inédite illustre nos

préoccupations environnementales et sociétales. Le groupe Vicat est fier de récompenser aujourd'hui le projet Mermoz.net qui, par son ingéniosité, a su apporter de nouvelles clés de réflexion pour une rénovation urbaine durable en plaçant le bien-être de l'usager au cœur du projet. » Guy Sidos, président-directeur général du groupe Vicat.

« Ce concours participe pleinement à l'action de la Métropole de Lyon dans sa volonté de répondre à l'enjeu majeur de bâtir une ville de qualité pour tous. Dans le même temps, l'attachement au patrimoine et à l'histoire demeure un vecteur d'équilibre dans la construction de la ville, qui ne fait pas table rase du passé mais s'en inspire pour le sublimer. Le quartier MERMOZ SUD, va, grâce à votre énergie et votre innovation, et surtout la mise en commun de vos savoir-faire, relever ces grands défis, et faire émerger un quartier moderne, dynamique qui saura répondre aux exigences de notre société en s'appuyant sur le passé pour se tourner vers son avenir. » M. Le FAOU, Vice-Président de la Métropole de Lyon.

« Il est important que les élèves soient très vite en contact avec les réalités complexes du renouvellement de la ville d'une manière générale, et des quartiers HLM en particulier (tel que Mermoz). Ce projet permet un rapprochement entre professionnels de la ville et étudiants dans une démarche « gagnant-gagnant », les uns dans une démarche d'apprentissage, les autres dans une obligation de sortir de ses modes de réflexion et de s'ouvrir à de nouvelles façons d'appréhender les questions urbaines, un rafraichissement souvent bénéfique ! »

Catherine PANASSIER, présidente GrandLyon Habitat.

Un projet pluridisciplinaire à dimension réelle

« Comment régénérer la ville ? », est un concours innovant destiné à des équipes pluridisciplinaires d'étudiants (architecture, urbanisme, paysage, ingénieurs...) pensé par le groupe Vicat en collaboration avec La Métropole de Lyon, GrandLyon Habitat ainsi que différentes écoles partenaires : l'ENSAL, l'INSA, l'ENTPE, l'ENSP et la mention de Master VEU (via le LabEx IMU). Ce programme a pour ambition de développer de nouvelles méthodes de travail collaboratives de réhabilitation urbaine et architecturale.

Les étudiants ont été invités à imaginer des restructurations urbaines adaptées à un quartier existant : Mermoz Sud à Lyon 8e. Production énergétique, développement de la biodiversité, performance environnementale, innovations esthétiques, économie circulaire… autant de réflexions possibles au service du patrimoine urbain actuel.

À PROPOS DU GROUPE VICAT

Le groupe Vicat est l'héritier d'une tradition industrielle débutée en 1817 avec l'invention du ciment artificiel par Louis Vicat. Créée en 1853, l'entreprise familiale exerce aujourd'hui 3 métiers principaux que sont le Ciment, le Béton Prêt à l'Emploi (BPE) et les Granulats, ainsi que des activités complémentaires à ces métiers de base.

Le Groupe cimentier emploie 8 500 personnes et a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de plus de 2,5 milliards d'euros en 2017.

Présent dans 11 pays - France, Suisse, Italie, Etats-Unis, Turquie, Egypte, Sénégal, Mali, Mauritanie, Kazakhstan et Inde - Vicat réalise 65% de son chiffre d'affaires à l'international.

À PROPOS DU RENOUVELLEMENT URBAIN DU QUARTIER MERMOZ DÉVELOPPÉ PAR LA MÉTROPOLE DE LYON

La première phase de renouvellement urbain du quartier de Mermoz se finalise sur sa partie nord, proposant un quartier renouvelé agréable à vivre, une offre de logements de qualité et variée, des espaces publics repensés, une accessibilité forte et encore accrue par l'aménagement en cours du Tramway T6. La Métropole de Lyon va désormais engager le renouvellement urbain de Mermoz Sud.

Le quartier de Mermoz Sud fait partie des quartiers régionaux prioritaires du Nouveau Programme National de Rénovation Urbaine de l'ANRU. La Métropole de Lyon porte, pour ce vaste quartier d'environ 14 hectares, l'ambition d'un projet de renouvellement urbain aux côtés des partenaires du projet que sont : l'ANRU, Action logement, de Grand Lyon Habitat, de la ville de Lyon…

Il s'agit de transformer durablement ce quartier pour mieux le connecter à son environnement immédiat et le rendre plus attractif avec la restructuration des espaces publics, la construction de nouveaux logements et de nouveaux équipements.

À PROPOS DE GRANDLYON HABITAT

C'est le 1er bailleur social sur Lyon intra-muros • Il est engagé dans le développement durable depuis 17 ans • Il gère plus de 26 000 logements sur le territoire de la Métropole, dont 75% sont situés à Lyon • Il dispose de 6 agences de proximité pour être au plus près de ses locataires.