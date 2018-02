Vicat : compte améliorer sa rentabilité en 2018 après un recul de ses marges en 2017

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le cimentier familial Vicat (VCT.FR) entend améliorer sa rentabilité en 2018 après un recul de ses marges opérationnelles en 2017, pénalisées par les difficultés rencontrées sur certains marchés dont l'Egypte et la Turquie.

Le groupe avait tablé début août sur un rebond de ses résultats au second semestre après un début d'année difficile, en raison notamment des conditions météorologiques défavorables en Europe et aux Etats-Unis. Après une baisse 13% de son excédent brut d'exploitation (Ebitda) au premier semestre, il a fait état lundi d'un rebond de 4,5% dans la deuxième partie de l'année, à périmètre et taux de change constants.

Sur l'ensemble de l'exercice cependant, l'Ebitda est ressorti en baisse de 3% à 444 millions d'euros en raison des pertes enregistrées en Egypte et de la dégradation de ses performances opérationnelles en Turquie. "Suite à la dévaluation intervenue au mois de novembre 2016 qui a divisé par deux la valeur de la livre égyptienne, la très forte inflation des coûts de production n'a pu être que très partiellement compensée par une hausse des prix de vente", a précisé le groupe dans un communiqué.

Grâce notamment à une hausse des volumes en France, en Asie et aux Etats-Unis, le chiffre d'affaires s'est inscrit en hausse de 4,5% en 2017, à 2,56 milliards d'euros. Le taux de marge Ebitda s'est replié à 17,3% contre 18,7% fin 2016.

Le résultat net part du groupe s'est élevé à 142 millions d'euros contre 139 millions d'euros un an plus tôt.

Selon FactSet, les analystes prévoyaient en moyenne un résultat net de 147 millions d'euros, un Ebitda de 460 millions d'euros et un chiffre d'affaires de 2,5 milliards d'euros.

Le conseil d'administration proposera lors de l'assemblée générale le versement d'un dividende de 1,50 euro par action, stable par rapport à l'année précédente.

Pour 2018, en dépit d'un environnement économique porteur, les résultats de Vicat pourraient être pénalisés par l'appréciation de l'euro face au dollar, mais aussi par la hausse des prix de l'énergie et des taux d'intérêts. "Dans ce contexte, le groupe se fixe ainsi pour principal objectif d'améliorer sa rentabilité opérationnelle en mettant en oeuvre une politique commerciale volontariste mais équilibrée, en se focalisant sur la progression des volumes vendus, l'augmentation des prix de vente lorsque le contexte concurrentiel le permet, et enfin, en poursuivant sa politique d'optimisation des coûts de production", a-t-il ajouté.

A la fin décembre, le taux d'endettement financier net "gearing" de Vicat (dette nette/fonds propres) s'inscrivait à 32,7% contre 36,9% un an plus tôt.

-François Schott, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 92; fschott@agefi.fr ed: ECH

COMMUNIQUES FINANCIERS DE VICAT :

www.vicat.fr/fr/Investisseurs/Documents-financiers/Communiques