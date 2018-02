Vicat : construit la mobilité urbaine - Episode 4

VICAT CONSTRUIT LA NOUVELLE MOBILITÉ URBAINE

Épisode 4 : Une plateforme intermodale en BFUP SMARTUP à Issy-Val-de-Seine

À l'heure où le développement durable est au centre des préoccupations sociétales, la conception de la ville de demain est un sujet majeur pour les acteurs de la construction urbaine. Soucieux de son engagement sociétal, le groupe VICAT s'implique sur des projets de mobilité durable tout en maîtrisant son impact environnemental : matériaux locaux, écoconception, recyclage... Fort de son ancrage territorial, le Groupe est un partenaire local du développement des territoires. Mieux vivre, mieux habiter, mieux circuler sont des thèmes qui lui sont chers.

Mieux circuler

En matière de mobilité, le Groupe a pour objectif de proposer des solutions favorisant la sécurité des transports, la transition environnementale mais également numérique afin de contribuer à un développement durable et harmonieux des territoires. Grâce aux innovations VICAT (ciments spéciaux, béton armé continu, dalle épaisse, traitement de surface), la chaussée béton prend une part de plus en plus importante dans la voirie.

Durables, esthétiques, perméables et limitant de façon significative toutes les servitudes inhérentes à l'entretien, les solutions BÉTON VICAT gagnent du terrain dans l'aménagement urbain. Elles s'imposent comme la réponse idéale aux problématiques de l'urbanisme en alliant performance technique et esthétisme. Quatrième épisode de la mini-série sur les chantiers et matériaux dédiés à la mobilité de demain, la construction de la passerelle d'Issy-les-Moulineaux démontre l'expertise du Groupe, qui a su apporter les matériaux adaptés pour répondre aux exigences techniques élevées du projet.

Les BFUP SMARTUP nouvelle passerellestructurent la d'Issy-Val-de-Seine

La construction d'une passerelle piétonne permettant de relier le quai du tramway T2 et la gare RER Issy-Val-de-Seine au futur quartier du Pont d'Issy a débuté en janvier 2017. Cet ouvrage de 130 mètres de long et de 11 mètres de large, soutenu par une structure métallique en porte-à-faux, met à l'honneur les Bétons Fibrés Hautes Performances (BFUP) SMARTUP qui constituent l'ensemble de son platelage.

VICAT a fourni à la société Jousselin, spécialiste de la préfabrication, les matériaux nécessaires à la fabrication des 70 dalles de grandes dimensions (6x4 mètres) permettant l'habillage de la passerelle dont la construction a été confiée à la société Razel-Bec.

Le poids des éléments constituait le défi technologique majeur de cet ouvrage que les équipes VICAT ont su relever en proposant un BFUP dont les performances mécaniques ont rendu possible la fabrication de dalles nervurées d'une finesse unique compte tenu de leur taille : seulement 3 à 6 centimètres d'épaisseur. Ces dalles antidérapantes ont été colorées avec un pigment noir pour un rendu esthétique optimisé.

Jean-Marc Weill, l'architecte et ingénieur en charge du projet (C&E ingénierie) est un habitué de ce matériau de plus en plus fréquemment utilisé pour des réalisations structurelles et architecturales. Celui-ci présente en effet des performances mécaniques élevées, offre une excellente durabilité et permet la réalisation d'éléments de formes complexes aux parements soignés.

CONTACT PRESSE VICAT

TIFFANY ALLENET +33(0)4 37 47 36 26tiffany.allenet@tbwa-corporate.com

SIEGE SOCIAL

TOUR MANHATTAN 6 PLACE DE L'IRIS F-92095 PARIS LA DEFENSE CEDEX

TÉL. +33 (0)1 58 86 86 86

FAX +33 (0)1 58 86 87 87

WWW.VICAT.FR