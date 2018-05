VIDELIO : Activité du premier trimestre 2018

VIDELIO

Solutions vidéo

Ensemble voyons plus loin

Activité du premier trimestre 2018

2018(1) 2017 Publié (2) M€ M€ Premier trimestre 63,2 57,0 11,0 TOTAL 63,2 57,0 11,0

(1) non audité

(2) Le chiffre d'affaires publié intègre l'activité de C2M qui contribue au chiffre d'affaires consolidé du Groupe à hauteur de 6,5 M€ au premier trimestre 2018 (contre 6,2 M€ au premier trimestre 2017) (cf. dessous).

ACTIVITE AU COURS DU PREMIER TRIMESTRE 2018

L'activité du premier trimestre 2018 est en progression (+11,0%) par rapport au premier trimestre 2017. Le chiffre d'affaires s'élève à 63,2 M€ contre 57,0 M€ au premier trimestre 2017.

Le chiffre d'affaires du secteur « Digital & Media » augmente de 14,2% et s'établit à 49,6 M€ au 31 mars 2018 contre 43,4 M€ au 31 mars 2017.

Le chiffre d'affaires du secteur « Events » augmente de 0,5 % au 31 mars 2018 et s'établit à 6,6 M€ contre 6,5 M€ au 31 mars 2017.

Le chiffre d'affaires du secteur « Autres activités » représente 7,1 M€ au 31 mars 2018 contre 7,0 M€ au 31 mars 2017, soit une hausse de 1,0 %.

OPERATIONS ET EVENEMENTS IMPORTANTS DU PREMIER TRIMESTRE 2018

Le Groupe a signé un contrat sous conditions suspensives en vue de la cession de la société C2M/Intelware.

A la connaissance de la société, il n'y a eu, au cours du premier trimestre 2018, aucun autre évènement ou changement de nature à modifier de façon significative la situation financière du groupe.

PERSPECTIVES

Le Groupe poursuit sa stratégie d'expansion endogène et d'investissement en vue de favoriser son développement tant en France qu'à l'international avec pour objectifs la croissance de toutes ses activités et l'amélioration de leur profitabilité.

Il est rappelé qu'un document de référence a été déposé le 26 avril 2018 auprès de l'AMF sous le numéro D.18-0415, contenant notamment les principaux facteurs de risques auxquels la société est exposée.

Euronext Paris Compartiment C - Code ISIN FR0000066680 - Mnémonique VDLO www.videlio.com

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: VIDELIO via Globenewswire