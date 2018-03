VIEL & Cie: Chiffre d'affaires consolidé à 756,6 M. Résultat d'exploitation de 56,4 M. Résultat net - part du Groupe à 30,8 M. Dividende en hausse de 17,6% à 20 centimes par action.

Communiqué de presse

Chiffre d'affaires consolidé à 756,6 millions d'euros Résultat d'exploitation de 56,4 millions d'euros Résultat net - part du Groupe à 30,8 millions d'euros Dividende en hausse de 17,6% à 20 centimes par action



En millions d'euros 2017 2016 Variations Chiffre d'affaires consolidé 756,6 770,9 -1,9% Résultat d'exploitation 56,4 53,9 4,7% Résultat financier -6,6 -2,5 - Résultat des sociétés mises en équivalence 8,9 9,3 -4,0% Résultat avant impôt 58,7 60,7 -3,3% Résultat net consolidé 43,7 45,9 -4,8% Résultat net - part du Groupe 30,8 31,4 -2,1% Intérêts minoritaires 12,9 14,4 -10,6%

* Variations calculées sur la base des montants en K€

Le Conseil d'administration de VIEL & Cie s'est réuni le 20 mars 2018 pour examiner et arrêter les comptes de l'exercice 2017. Ces comptes annuels et consolidés sont en cours d'audit par le collège des Commissaires aux Comptes de la Société.

Les états financiers dans leur intégralité seront inclus dans le rapport financier de la Société

Aperçu des activités

L'activité d'intermédiation professionnelle du Groupe au cours de l'exercice 2017 s'est déroulée dans un environnement de marché globalement stabilisé avec toutefois des disparités importantes entre les régions et les classes d'actifs. Le Groupe a procédé à des acquisitions ou des prises de participation dans des acteurs de son secteur en 2017. Par ailleurs, l'activité de la plateforme de change en ligne pour investisseurs particuliers au Japon, Gaitame.com, a connu une contraction en 2017. Le résultat net du groupe a été impacté par des pertes de changes en 2017 ainsi qu'une charge d'impôt compémentaire liée à la réforme fiscale américaine. Le Groupe a maintenu son attention historique sur la solidité de son bilan axée sur des fonds propres importants tout en minimisant le niveau d'actifs intangibles ainsi qu'une forte position de trésorerie nette.

Dans le cadre des activités de bourse en ligne, Bourse Direct, leader français de la bourse en ligne a poursuivi son développement en 2017 dans un contexte de marché marqué par une très faible volatilité. En 2017, 90% des journées de bourse ont connu une variation inférieure à 1%. Le volume d'ordres exécutés de plus de 3,5 millions, enregistre ainsi une baisse sur l'année 2017. Avec plus de 127 000 comptes de clients fin 2017 et plus de 16 000 nouveaux comptes recrutés en 2017, Bourse Direct est le premier acteur du marché de la bourse en ligne en France, en volume d'ordres exécutés, quatre fois récompensé pour la qualité de son service client.

Les activités de banque privée (SwissLife Banque Privée) ont enregistré un résultat en croissance en 2017.

********

Chiffre d'affaires et résultats

VIEL & Cie réalise un chiffre d'affaires consolidé de 756,6 millions d'euros, en baisse de 1,9 % par rapport à l'année précédente à cours de change variables.

A cours de change constants le groupe enregistre un chiffre d'affaires en hausse de 1,2%.

La répartition par secteur d'activité des revenus consolidés de VIEL & Cie se présente comme suit :

En millions d'euros 2017 2016 Intermédiation professionnelle 722,0 736,9 Bourse en ligne 34,6 34,0 Chiffre d'affaires consolidé 756,6 770,9

Les charges d'exploitation, d'un montant de 704,9 millions d'euros en 2017 sont en baisse de 2,1% à cours de change variables et sont principalement constituées de charges de personnel, de frais de télécommunication et d'information financière, et de frais de représentations et de marketing des filiales opérationnelles de VIEL & Cie. Les charges de personnel ont enregistré une baisse de 1,7 % sur l'année à cours de change variables. A cours de change constants, les charges d'exploitation sont en légère hausse de 1,1%. Cette maitrise des charges s'inscrit dans la politique de réduction des coûts visant à améliorer la rentabilité du Groupe.

Le résultat d'exploitation consolidé de VIEL & Cie s'élève à 56,4 millions d'euros en 2017, contre 53,9 millions d'euros en 2016 soit une hausse de 4,7 % à cours de change variables et de 7,1% à cours constants.

VIEL & Cie enregistre un résultat avant impôts d'un montant de 58,7 millions d'euros contre 60,7 millions d'euros en 2016.

La quote-part de résultat d'exploitation des sociétés mises en équivalence s'élève à 8,9 millions d'euros en 2017 (9,3 millions d'euros en 2016).

Le résultat financier net est négatif à hauteur de 6,6 millions d'euros en 2017 (-2,4 millions d'euros en 2016) notamment en raison de pertes de change constatées sur la période.

La charge d'impôt consolidée constatée en 2017 s'établit à 15,0 millions d'euros, contre 14,9 millions d'euros en 2016, soit une hausse de 1,2 % alourdie par la réforme fiscale aux Etats-Unis (impact négatif sur les impôts différés).

VIEL & Cie enregistre ainsi un résultat net consolidé de 43,7 millions d'euros contre 45,9 millions d'euros en 2016, en baisse de 4,8% à cours de change variable et de 2,5% à cours de change constants. Les intérêts minoritaires s'établissent à 12,9 millions d'euros en baisse de 8,6 % par rapport à 2016 (à cours de change constants).

Le résultat net - part du groupe s'inscrit à 30,8 millions d'euros en 2017 contre 31,4 millions d'euros en 2016, en baisse de 2,1 % par rapport à l'exercice précédent. A cours de change constants, ce résultat enregistre une légère hausse de 0,4%.

Bilan

Les capitaux propres consolidés de VIEL & Cie s'établissent à 454,7 millions d'euros contre 466,7 millions d'euros en 2016, dont 350,2 millions d'euros pour la part du Groupe après déduction de la valeur brute des actions propres détenues par VIEL & Cie elle-même pour un montant de 18,4 millions d'euros et l'enregistrement d'un écart de conversion négatif de 22,3 millions d'euros du fait d'une dépréciation de l'euro.

Dividende

Il sera proposé à l'Assemblée générale des actionnaires qui se réunira le 14 juin 2018, la distribution d'un dividende de 20 centimes d'euro par action au titre de l'exercice 2017, versé en numéraire en hausse de 17,6% par rapport à 2016.

Perspectives

En 2018, VIEL & Cie accompagnera ses filiales dans leurs stratégies de développement par croissance externe et organique. Compagnie Financière Tradition connu en 2017 une stabilisation de son chiffre d'affaires et une amélioration de sa marge d'exploitation dans un contexte de marché exigeant et en pleine évolution après des opérations de consolidation majeures dans le secteur. En 2018, Compagnie Financière Tradition poursuivra ainsi ses développements et ses efforts de réduction des coûts afin de conforter son positionnement de 3ième acteur mondial du secteur. En janvier et février 2018, le chiffre d'affaires du groupe enregistre une croissance à deux chiffres par rapport à la même période en 2017.

Dans un contexte de taux d'intérêt très bas qui pénalise ses résultats, Bourse Direct accélèrera encore en 2018 son rythme de recrutement de nouveaux clients, et s'assurera d'une amélioration constante de la qualité de son service clients et d'une évolution de sa plateforme internet. Elle poursuivra l'amélioration de sa marge.

VIEL & Cie comprend trois pôles d'activité dans le domaine de la finance : Compagnie Financière Tradition, présente dans 28 pays, 3ième acteur mondial dans le secteur de l'intermédiation professionnelle, Bourse Direct, leader de la bourse en ligne en France, et une participation mise en équivalence de 40% dans SwissLife Banque Privée, présente dans le domaine de la gestion privée en France.

L'action VIEL & Cie (codes : FR0000050049, (VIL) est cotée sur le compartiment B de Euronext . Pour plus d'informations sur notre Groupe, www.viel.com.

Les variations des différents postes du compte de résultat à cours de change variables sont calculées sur la base des cours moyens de l'exercice de l'année comparés aux cours moyens de l'année précédente dans le cadre de la conversion des devises des filiales consolidées du groupe. Les variations des différents postes du compte de résultat à cours de change constants sont calculées en retenant les cours de conversion moyens de l'année N-1 sur les deux années de comparaison.

Paris, le 21 mars 2018

Contacts :

VIEL & Cie



Virginie de Vichet



Directeur de la Communication



T : + 331 56 43 70 20 Image 7



Priscille Reneaume



T : + 331 53 70 74 93

