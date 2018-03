VIEL ET COMPAGNIE : propose un dividende en hausse malgré la baisse de son bénéfice net

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Viel et Compagnie, maison-mère de Bourse Direct, a vu son bénéfice net part du groupe reculer de 2,1% en 2017 pour atteindre 30,8 millions d'euros. Son résultat d'exploitation a progressé en revanche de 4,7%, à 56,4 millions d'euros pour un chiffre d'affaires en repli de 1,9% à 756,6 millions. A cours de change constants, Viel et Compagnie enregistre un chiffre d'affaires en hausse de 1,2%.Il sera proposé à l'Assemblée générale des actionnaires qui se réunira le 14 juin 2018, la distribution d'un dividende de 20 centimes d'euro par action au titre de l'exercice 2017, versé en numéraire en hausse de 17,6% par rapport à 2016.En 2018, Viel & Cie accompagnera ses filiales dans leurs stratégies de développement par croissance externe et organique. Compagnie Financière Tradition connu en 2017 une stabilisation de son chiffre d'affaires et une amélioration de sa marge d'exploitation dans un contexte de marché exigeant et en pleine évolution après des opérations de consolidation majeures dans le secteur. En 2018, Compagnie Financière Tradition poursuivra ainsi ses développements et ses efforts de réduction des coûts afin de conforter son positionnement de troisième acteur mondial du secteur. En janvier et février 2018, le chiffre d'affaires du groupe enregistre une croissance à deux chiffres par rapport à la même période en 2017.Dans un contexte de taux d'intérêt très bas qui pénalise ses résultats, Bourse Direct accélèrera encore en 2018 son rythme de recrutement de nouveaux clients, et s'assurera d'une amélioration constante de la qualité de son service clients et d'une évolution de sa plateforme internet. Elle poursuivra l'amélioration de sa marge.