Vifor affiche des résultats solides, confirme objectifs à moyen terme

Zurich (awp) - Le groupe pharmaceutique Vifor Pharma a vu ses résultats progresser nettement en 2017. L'entreprise, issue de la scission de Galenica en deux entités distinctes et présentant pour la première fois ses chiffres annuels, anticipe de réaliser des résultats en hausse pour 2018 et a confirmé ses objectifs à moyen terme.

L'amélioration de la performance de Relypsa, une filiale américaine rachetée en 2016 devrait notamment soutenir les résultats. "Nous serons plus rentables avec Relypsa en 2020 que lorsque nous faisions encore partie de Galenica", a assuré jeudi le président exécutif, Etienne Jornod lors de la conférence de presse tenue jeudi.

D'ici 2020, le chiffre d'affaires devrait dépasser les 2 mrd CHF et l'Ebitda s'établir dans un vaste couloir de 500 mio à près de 1 mrd CHF, a confirmé la direction. A partir de cette échéance, Vifor espère distribuer 35% du bénéfice net sous forme de dividende.

Durant la période sous revue, le bénéfice net attribuable aux actionnaires multiplié par près de cinq à 1,15 mrd CHF en 2017, dopé par des ventes d'activités.

Sur l'exercice écoulé, l'Ebitda a diminué d'environ 13% à 280 mio CHF. Sans tenir compte des frais générés par le lancement du produit phare Veltassa, cet indicateur a progressé de 17,7% à 511,8 mio, précise le communiqué.

Le bénéfice opérationnel (Ebit) a quant à lui chuté de 44% à 134,3 mio CHF contre 236,4 mio il y a un an. Le chiffre d'affaires pour sa part s'est inscrit à 1,34 mrd, en hausse de 15,2% sur un an.

Concernant le dividende, le conseil d'administration proposera une rémunération de 2 CHF par action (selon le fractionnement d'actions de 1:10) pour 2017, 2018 et 2019.

A l'exception du chiffre d'affaires qui est conforme aux attentes, les bénéfices opérationnels sont supérieurs au consensus AWP.

FERINJECT, FUTURE MOTEUR DE VENTES

Ferinject, appelé Injectafer aux Etats-Unis et en Belgique, et représentant le médicament enregistrant le plus de recettes pour le moment, a vu ses ventes bondir d'un quart à 456 mio CHF en 2017, dont 295 mio CHF Outre-Atlantique. D'ici 2020, ce produit devrait générer des recettes de plus de 1 mrd CHF. "Cette limite devrait être atteinte en 2019", a assuré le directeur des opérations Stefan Schulze lors de la conférence de presse.

Mircera, un produit de Roche et dont le groupe zurichois assure la commercialisation exclusive aux USA, a généré 339,9 mio CHF de recettes (+3,4%).

Pour 2018, le nouveau groupe vise une progression de 20% de l'Ebitda et de 10% du chiffre d'affaires.

Le principal médicament porteur d'espoir, Veltassa, issu des laboratoires Relypsa, a été lancé en 2017 en Grande-Bretagne, en Norvège et au Danemark, et devrait être introduit dans les autres pays européens en 2018 et 2019. L'autorité du médicament européen (EMA) avait octroyé une homologation pour ce produit en 2017.

Cette molécule est destiné au traitement de l'hyperkaliémie chez l'adulte, maladie se caractérisant par des niveaux élevés de potassium dans le plasma sanguin.

Cette année, ce médicament devrait réaliser un chiffre d'affaires de 100 mio CHF contre 52 mio CHF en 2017. Quant aux coûts de lancement, ils devraient osciller ente 200 et 220 mio CHF, a complété le directeur financier Colin Bond. A long terme, ce produit devrait aussi devenir un moteur de ventes (blockbuster).

Vifor Pharma prévoit aussi de céder en 2018 les droits au Japon de Veltassa et de CCX140 et conclure un accord de licence cette année. CCX140 est un produit en développement contre les maladies rénales rares.

ACTION SOLLICITÉE

Baader Helvea relève que le chiffre d'affaires est conforme au consensus tandis que l'Ebitda ajusté l'a dépassé de 5%. Pour l'analyste du courtier genevois, les coûts du médicament Veltassa, moindres qu'anticipé, expliqueraient la performance du bénéfice brut d'exploitation.

Le spécialiste relève aussi que les perspectives de croissance pour 2018 de la direction ainsi que le dividende sont également à la hauteur des projections de l'établissement.

UBS se dit plus ou moins satisfait des prévisions pour 2018 du groupe tout en soulignant qu'elles ne sont pas ambitieuses. Au niveau des produits, l'analyste se dit légèrement déçu de l'évolution de Veltassa et juge celui de Ferinject/Injectafer de solide.

Vontobel pour sa part juge que le lancement de Veltassa en Europe prendra du temps et prévoit ainsi de revoir à la baisse ses prévisions en pour ce produit. D'un autre côté, l'analyste relèvera ses projections pour Mircera, ce qui devra laisser ses prévisions finales inchangées.

A 14h20, le titre s'étoffait de 3,8% à 137,45 CHF à contre-sens d'un SLI en baisse de 0,13%.

