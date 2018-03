Vifor enregistre une hausse du bénéfice net annuel

Données financières ( CHF) CA 2017 1 394 M EBIT 2017 139 M Résultat net 2017 594 M Trésorerie 2017 138 M Rendement 2017 6,43% PER 2017 7,86 PER 2018 28,03 VE / CA 2017 6,24x VE / CA 2018 5,56x Capitalisation 8 840 M Graphique VIFOR PHARMA AG Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 9 Objectif de cours Moyen 530 CHF Ecart / Objectif Moyen 290% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Gianni Zampieri Chief Executive Officer & Director Stefan Schulze President & Chief Operating Officer Etienne Jornod Executive Chairman Colin Bond Chief Financial Officer Stefan Wohlfeil Chief Medical Officer Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) VIFOR PHARMA AG 0.00% 9 492 JOHNSON & JOHNSON -5.07% 355 833 PFIZER 1.52% 217 934 NOVARTIS -5.70% 214 618 ROCHE HOLDING LTD. -6.77% 210 217 MERCK AND COMPANY -1.60% 149 261