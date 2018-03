VILMORIN & CIE : MISE À DISPOSITION DE L'ACTUALISATION DU DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2016-2017

Vilmorin & Cie informe ce jour avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers, le mercredi 7 mars 2018, l'actualisation du document de référence 2016-2017.

L'actualisation du document de référence est disponible sur le site Internet de l'Autorité des marchés financiers ( www.amf-france.org ) et celui de Vilmorin & Cie ( www.vilmorincie.com , dans les rubriques « Publications » de la page d'accueil et « Publications / Information réglementée / Documents de référence et rapports financiers »).

PROCHAINS RENDEZ-VOUS

Lundi 23 avril 2018(1) : Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2017-2018

Lundi 6 août 2018(1) : Chiffre d'affaires annuel 2017-2018

Mercredi 17 octobre 2018(1) : Résultats annuels 2017-2018

(1) post-clôture de Bourse

4e semencier mondial, Vilmorin & Cie crée des semences potagères et de grandes cultures à haute valeur ajoutée, contribuant à répondre aux enjeux alimentaires.

Soutenue par son actionnaire de référence Limagrain, groupe coopératif agricole international, la croissance de Vilmorin & Cie s'appuie sur un investissement soutenu en recherche et une stratégie d'internationalisation affirmée, pour renforcer durablement ses positions concurrentielles sur des marchés mondiaux porteurs.

Guidée par une vision long terme de son développement, Vilmorin & Cie inscrit sa performance dans le respect de trois valeurs fondatrices : le progrès, qui se situe au coeur de ses convictions et de sa mission, la persévérance, inhérente aux métiers d'agriculteur et de semencier, et la coopération, aussi bien au niveau scientifique, industriel que commercial.

