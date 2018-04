Vilmorin & Cie : Chiffre d’affaires à la fin du 3ème trimestre 2017-2018 – communiqué

Vilmorin & Cie SA

CHIFFRE D'AFFAIRES

AU 31 MARS 2018

CHIFFRE D'AFFAIRES À LA FIN DU TROISIÈME TRIMESTRE 2017-2018 EN REPLI DE 2,6 % À DONNÉES COMPARABLES RÉVISION DES OBJECTIFS 2017-2018 : CHIFFRE D'AFFAIRES EN LÉGÈRE CROISSANCE ET BAISSE DU TAUX DE MARGE OPÉRATIONNELLE COURANTE

Clos au 31 mars, le chiffre d'affaires, correspondant au revenu des activités ordinaires, s'élève à la fin du troisième trimestre de l'exercice 2017-2018, à 988 millions d'euros, en retrait de 7,7 % à données courantes et de 2,6 % à données comparables par rapport au 31 mars de l'exercice passé.

Variation

Variation

2016-2017 2017-2018 à données à données courantes comparables 1 070,2 988,3 -7,7 % -2,6 % Semences Potagères 498,9 439,5 -11,9 % -3,5 % Semences de Grandes Cultures 531,6 512,2 -3,6 % -1,3 % Produits de Jardin et Holdings 39,7 36,6 -7,9 % -7,7 %

En millions d'euros

Chiffre d'affaires à la fin du troisième trimestre

Les informations financières consolidées sont établies en conformité avec le référentiel IFRS (International

Financial Reporting Standards), tel qu'adopté dans l'Union européenne au 31 mars 2018.

L'évolution des données de l'exercice 2017-2018 est analysée à données courantes et à données comparables.

Les données comparables sont les données reconstituées à périmètre et taux de change constants. Les données financières de 2016-2017 se voient donc appliquer le taux moyen de l'exercice 2017-2018, ainsi que d'éventuelles évolutions de périmètre, pour être comparables avec les données de l'exercice 2017-2018.

- La seule évolution du périmètre de consolidation provient de la prise de participation dans Prime Seed Co (Zimbabwe. Potagères) à hauteur de 49 % du capital, en avril 2017.

- L'évolution du périmètre d'activité provient du retrait de la distribution de fournitures agricoles réalisée par la Business Unit VILMORIN-MIKADO (Potagères) au Japon.

UN TROISIÈME TRIMESTRE 2017-2018 EN RECUL DE 1,7 % À DONNÉES COMPARABLES, MARQUÉ PAR DES DIFFICULTÉS CONJONCTURELLES SUR LES ACTIVITÉS POTAGÈRES ET GRANDES CULTURES

Branche Semences Potagères

Au cours du troisième trimestre, la branche Semences Potagères réalise un chiffre d'affaires stable (191 millions d'euros. -0,1 % à données comparables). Dans la continuité du deuxième trimestre, l'activité est restée impactée par des niveaux de stocks globalement élevés chez les distributeurs, en particulier sur le continent nord-américain. Les ventes ont en outre été affectées par des problématiques liées à la gestion des approvisionnements de semences dans certains pays (réglementations phytosanitaires, décalage dans la mise

1

à disposition des semences notamment), ainsi que par la contraction constatée temporairement sur plusieurs marchés.

Au-delà de ces différentes difficultés conjoncturelles, qui impactent ponctuellement l'activité Semences

Potagères, les performances restent dynamiques sur plusieurs territoires à fort potentiel, en particulier en Asie, au Moyen-Orient ainsi qu'en Amérique du Sud.

Parallèlement, le retrait piloté de la distribution de fournitures agricoles, réalisée au Japon par la Business Unit

VILMORIN-MIKADO, s'est poursuivi au cours du trimestre.

En conséquence, le chiffre d'affaires de la branche Semences Potagères s'établit en cumul au 31 mars 2018 à 439,5 millions d'euros, en recul de 11,9 %. Retraitée à données comparables, cette évolution est de -3,5 %.

Cet exercice plus difficile pour les Semences Potagères, qui avaient enregistré de manière récurrente ces dernières années une croissance soutenue d'activité, est directement lié à un contexte de marchés potagères plus contrasté cette année sur certaines zones géographiques majeures.

Cette performance ne remet aucunement en cause les fondamentaux du marché ni la tendance de croissance globale de la branche Semences Potagères de Vilmorin & Cie, qui reste solidement positionnée comme numéro 2 mondial ; elle conduit néanmoins Vilmorin & Cie à réviser son objectif de croissance de chiffre d'affaires pour l'exercice 2017-2018 à +2 % à données comparables pour les Semences Potagères, contre +4 % visé antérieurement.

Branche Semences de Grandes Cultures

L'activité réalisée par les Semences de Grandes Cultures au cours du troisième trimestre (314,3 millions d'euros. -2,1 % à données comparables) est en repli, dans un contexte de marchés toujours impactés par le faible niveau des cours des matières premières agricoles.

En Europe, le chiffre d'affaires trimestriel grandes cultures est en léger retrait (298 millions d'euros. -0,8 % à données comparables), dans un environnement de marchés globalement morose. Les campagnes de printemps sont marquées cette année par des retards de semis, liés à des conditions météorologiques difficiles dans plusieurs pays d'Europe de l'Ouest (France, Allemagne et Royaume-Uni notamment).

Les situations sont contrastées selon les espèces et selon les pays :

- Les carnets de commandes en semences de maïs sont stables, en dépit de la baisse attendue des surfaces cultivées dans la plupart des pays européens, tandis que les ventes de semences de tournesol connaissent une belle progression, aussi bien en volume qu'en valeur. Au terme de l'exercice, Vilmorin & Cie devrait ainsi renforcer ses positions concurrentielles en Europe, en particulier sur le maïs.

- Alors que le marché ouest-européen reste baissier, l'Ukraine, la Russie et la Turquie enregistrent les meilleures performances.

En Amérique du Sud, le troisième trimestre, consacré à la campagne commerciale de maïs safrinha (14,1 millions d'euros), affiche une baisse d'activité très marquée, après un exercice 2016-2017 qui avait bénéficié d'un marché très dynamique. Cette année, le contexte de marché s'est au contraire avéré particulièrement difficile, impacté à la fois par une réduction significative des surfaces dédiées au maïs, une importante pression concurrentielle sur les politiques tarifaires ainsi que par un arbitrage des agriculteurs brésiliens en faveur de variétés à moindre valeur ajoutée.

Concernant les autres zones de développement, l'activité sud-africaine a été sensiblement impactée par une sécheresse persistante alors qu'en Asie, le troisième trimestre enregistre des performances contrastées selon les pays.

En conséquence de ce troisième trimestre, le chiffre d'affaires de la branche Semences de Grandes Cultures s'élève en cumul au 31 mars 2018 à 512,2 millions d'euros, en recul de 3,6 % par rapport à la même période de l'exercice précédent ; cette évolution est de -1,3 % à données comparables.

Sur ces bases, et compte tenu de la dégradation accentuée des marchés sud-américains, conséquence d'un environnement de marchés défavorable cette année sur ce territoire, Vilmorin & Cie revoit son objectif de chiffre d'affaires Semences de Grandes Cultures pour l'exercice 2017-2018 et ambitionne désormais une stabilité de son activité à données comparables par rapport à l'exercice précédent, contre une progression de 4 % visée précédemment.

Enfin, concernant les sociétés mises en équivalence :

Sur le marché nord-américain, l'activité du troisième trimestre est stable à données comparables. Les volumes mis en marché en semences de maïs sont attendus à la baisse, en ligne avec les anticipations de surfaces cultivées sur cette espèce ; AgReliant affiche toutefois une bonne tenue de ses positions concurrentielles. Quant aux volumes en semences de soja, ils enregistrent une hausse significative, alors que les surfaces consacrées à cette culture devraient légèrement baisser.

Sur le marché africain, Seed Co enregistre de nouveau cette année une forte progression de son activité et poursuit ainsi son expansion sur les marchés d'Afrique Australe et de l'Est.

ACTUALITÉ : PROJET D'ACQUISITION DU FONDS DE COMMERCE DE GRAINES GONDIAN (FRANCE. PRODUITS DE JARDIN)

Vilmorin & Cie annonce son projet d'acquérir, au travers de la Business Unit Vilmorin Jardin, le fonds de commerce de la société française Graines Gondian. 3e acteur sur le marché français, Graines Gondian produit et commercialise des graines potagères et florales ainsi que des gazons à destination des jardiniers amateurs dans l'ensemble des circuits de distribution.

Filiale du Groupe VIVADOUR, Graines Gondian emploie 30 collaborateurs et a réalisé un chiffre d'affaires de l'ordre de 7 millions d'euros en 2017.

Ce projet d'acquisition permettrait à Vilmorin & Cie de consolider significativement ses positions, sur un marché des sachets de semences pour jardiniers amateurs qui connaît une érosion continue depuis plusieurs années. Vilmorin & Cie pourrait en effet s'appuyer sur les fortes complémentarités et synergies existantes entre Vilmorin

Jardin et Graines Gondian, notamment en termes d'offre produits et de portefeuille clients.

Vilmorin Jardin et Graines Gondian ont signé une promesse unilatérale de cession de fonds de commerce. Ce projet reste toutefois soumis à l'avis consultatif des instances représentatives du personnel ; il pourrait se concrétiser en début d'exercice 2018-2019.

PERSPECTIVES 2017-2018 : RÉVISION À LA BAISSE DES OBJECTIFS ANNUELS

Le chiffre d'affaires réalisé sur les neuf premiers mois de l'exercice représente, en moyenne, près de trois quarts des ventes annuelles de Vilmorin & Cie.

Au regard des neuf premiers mois de l'exercice, tels que commentés précédemment, et sur la base des informations disponibles à ce jour, Vilmorin & Cie vise désormais, pour l'exercice 2017-2018, un chiffre d'affaires consolidé en légère croissance à données comparables par rapport à l'exercice 2016-2017, contre une progression de 4 % visée antérieurement. Celui-ci prend en compte le plein impact du retrait de la distribution de fournitures agricoles au Japon.

En conséquence, Vilmorin & Cie réajuste également son objectif de taux de marge opérationnelle courante(1) ; celui-ci devrait afficher un repli d'au moins un point par rapport à 2016-2017, en intégrant un effort de recherche(2) estimé à environ 255 millions d'euros.

Cet objectif prend notamment en compte les mesures engagées depuis plusieurs mois dans l'ensemble des Business Units, dans l'objectif de resserrer les investissements industriels ainsi que les charges opérationnelles.

En outre, Vilmorin & Cie confirme viser une contribution des sociétés mises en équivalence - principalement AgReliant (Amérique du Nord. Grandes Cultures), Seed Co (Afrique. Grandes Cultures) et AGT (Australie. Grandes Cultures) au moins équivalente à celle de 2016-2017.

Enfin, comme indiqué lors de la publication des résultats semestriels, le résultat net annuel sera impacté positivement par la fiscalité, en raison notamment de la baisse des taux d'imposition en France et aux États-

Unis.

(1) La marge opérationnelle courante est définie comme la marge opérationnelle comptable, retraitée des impairments et des coûts de restructuration.

(2) L'effort de recherche correspond à la dépense de recherche brute avant immobilisation des frais de recherche et crédit d'impôt recherche.

« L'activité réalisée lors du troisième trimestre vient confirmer la solidité des positions concurrentielles de Vilmorin & Cie sur ses principaux marchés. Toutefois, et compte tenu notamment des tendances constatées en début de trimestre, cette performance s'avère décevante. Les Semences Potagères n'ont pas pu confirmer le rebond amorcé au deuxième trimestre, impactées par plusieurs problématiques conjoncturelles simultanées. Quant aux Semences de Grandes Cultures, leurs réalisations sont globalement en ligne avec des tendances de marchés qui restent difficiles, avec de plus, cette année, un marché qui s'est brutalement retourné en Amérique du Sud.

Nous établissons actuellement nos premières projections budgétaires pour l'exercice 2018-2019 ; celles-ci nous donnent pleine confiance dans notre capacité à renouer avec une belle dynamique en Semences Potagères, alors que les Semences de Grandes Cultures devraient continuer à évoluer dans un environnement difficile, en l'absence d'indication d'une amélioration des prix agricoles à court terme.

Dans ce contexte, et fidèles à notre vision de long terme, nous confirmons cependant nos axes stratégiques, dont nous poursuivrons résolument le déploiement, sur un marché des semences qui reste structurellement porteur, aussi bien pour les semences potagères que pour les semences de grandes cultures », a commenté Daniel JACQUEMOND, Directeur Général Délégué de Vilmorin & Cie

4e semencier mondial, Vilmorin & Cie crée des semences potagères et de grandes cultures à haute valeur ajoutée, contribuant à répondre aux enjeux alimentaires.

Soutenue par son actionnaire de référence Limagrain, groupe coopératif agricole international, la croissance de Vilmorin & Cie s'appuie sur un investissement soutenu en recherche et une stratégie d'internationalisation affirmée, pour renforcer durablement ses positions concurrentielles sur des marchés mondiaux porteurs.

Guidée par une vision long terme de son développement, Vilmorin & Cie inscrit sa performance dans le respect de trois valeurs fondatrices : le progrès, qui se situe au cœur de ses convictions et de sa mission, la persévérance, inhérente aux métiers d'agriculteur et de semencier, et la coopération, aussi bien au niveau scientifique, industriel que commercial.

ANNEXE :

CHIFFRE D'AFFAIRES À LA FIN DU TROISIÈME TRIMESTRE 2017-2018 ET ÉVOLUTION PAR TRIMESTRE ET PAR BRANCHE

En millions d'euros

2016-2017

2017-2018

Variation à données courantesVariation à données comparables

Premier trimestre

232,0

207,6

-10,5 %

-6,5 %*

Semences PotagèresSemences de Grandes CulturesProduits de Jardin et Holdings

138,2 85,4 8,3

109,3 90,4 7,9

-20,9 %

-15,4 %*

+5,9 %

+7,0 %

-5,5 %

-4,9 %

Deuxième trimestre

271,0

252,5

-6,8 %

-1,0 %

Semences PotagèresSemences de Grandes Cultures

148,7 116,2

139,4 107,5

-6,2 %

+2,9 %

-7,4 %

-5,2 %

Produits de Jardin et Holdings

6,2

5,6

-10,0 %

-9,6 %

Troisième trimestre

567,2

528,2

-6,9 %

-1,7 %

Semences PotagèresSemences de Grandes CulturesProduits de Jardin et Holdings

212,0 330,0 25,2

190,8 314,3 23,1

-10,0 %

-0,1 %

-4,8 %

-2,1 %

-8,2 %

-8,2 %

Chiffre d'affaires à la fin du troisième trimestre 1 070,2 988,3 -7,7 % -2,6 % Semences Potagères 498,9 439,5 -11,9 % -3,5 % Semences de Grandes Cultures 531,6 512,2 -3,6 % -1,3 % Produits de Jardin et Holdings 39,7 36,6 -7,9 % -7,7 %

* Note : Les variations à données comparables communiquées le 6 novembre 2017 et concernant le premier trimestre 2017-2018, n'intégraient pas l'impact du retrait de la distribution de fournitures agricoles au Japon.