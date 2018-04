Vilmorin : Mauvaise graine au troisième trimestre

Source : Vilmorin & Cie Source : Vilmorin & Cie

Sale temps pour Vilmorin : la filiale du groupe Limagrain a fait part d’un chiffre d’affaires de l’exercice 2017-2018 de 988,3 milliards d’euros, en repli de 7,7% par rapport à l’exercice précédent en données courantes, soit une baisse de 2,6% en données comparables. La firme a dû revoir à la baisse ses prévisions de croissance pour l’ensemble de l’exercice, puisque le troisième trimestre représente 40% des ventes annuelles. Le titre est très lourdement sanctionné en bourse et approche ses plus bas d’un an.Dans son communiqué de presse, le quatrième semencier mondial précise que le secteur des Semences Potagères n’a pas connu la progression escomptée, notamment à cause de plusieurs problèmes conjoncturels. La société fait face à des stocks plus élevés que la normale chez les distributeurs, surtout en Amérique du Nord et rencontre des problèmes de gestion d’approvisionnements de semences dans certains pays. La contraction de certains marchés plombe ainsi les ventes des Semences Potagères, en baisse de 3,5 % en données comparables.Les Semences de Grandes Cultures sont elles aussi touchées par le décrochage, notamment à cause du marché sud-américain, dont les ventes diminuent de 2,1% au troisième trimestre.En conséquence, les analystes d’Oddo BHF dégradent leurs estimations en passant d’achat à neutre, et abaissent leur objectif de cours de 88 EUR à 75 EUR. La stratégie est la même pour le bureau d’études Midcap Partners, qui réduit son objectif à 65 EUR au lieu de 72 EUR.Vilmorin mise finalement sur une croissance à peine positive de ses revenus 2017-2018, le second avertissement de l’année puisque la direction, qui tablait initialement sur une progression de 5% avait déjà ramené le curseur à 4% en février. La firme reste confiante quant à l’activité 2018-2019, qui devrait connaître une croissance positive appuyée par la montée en puissance du secteur des Potagères. Mais le marché est loin d’être convaincu.