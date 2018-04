Vilmorin : abaissement des objectifs annuels

23/04/2018 | 18:00

Aux prises avec des difficultés conjoncturelles, Vilmorin a annoncé ce lundi après Bourse en marge de la publication de son chiffre d'affaires 9 mois une révision à la baisse de ses objectifs 2018.



Le semencier ne vise ainsi plus qu'une hausse de 2% des revenus issus de sa division 'Semences potagères' à données comparables, contre +4% attendu originellement. De même, il ne table plus désormais que sur une stabilité des ventes provenant du pôle 'Semences de grandes cultures' (toujours à données comparables), contre une progression de 4% anticipée dans un premier temps.



Vilmorin a déploré un recul de 7,7% de son chiffre d'affaires en cumul à fin mars à 988,3 millions d'euros (-2,6% en comparable), avec des contributions respectives de 439,5 millions et de 512,2 millions pour les semences potagères et les semences de grandes cultures.



Sur le seul troisième trimestre, le groupe a vu ses ventes globales reculer de 1,7% à données comparables, dont 191 millions issues des semences potagères (-0,1% à données comparables) et 314,3 millions tirées des semences de grandes cultures (-2,1% à données comparables).





