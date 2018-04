Vilmorin : Oddo n'est plus à l'achat

24/04/2018 | 12:29

Dans une note diffusée ce mardi matin, Oddo a révoqué son conseil 'achat' sur Vilmorin au profit d'une recommandation 'neutre'. Le broker a également abaissé son objectif de cours de 88 à 75 euros.



Il réagissait à l'annonce hier par le semencier d'un recul de 6,9% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre (-1,7% à données comparables), ce qui témoigne d'une dégradation par rapport aux attentes après un premier semestre sous pression.



Le broker, selon lequel l'upside est aujourd'hui plus limité, rappelle le caractère déterminant dudit troisième trimestre, qui représente 40% des ventes annuelles, et déplore la baisse des objectifs annuels en termes d'activité ainsi que l'anticipation d'une érosion d'au moins 100 points de base de la marge opérationnelle courante (MOC). Il a au surplus abaissé de 3,3% son estimation de chiffre d'affaires à un peu moins de 1,36 milliard d'euros, 'également affecté par les devises et la baisse de l'activité distribution au Japon', et sa prévision de résultat opérationnel courant (ROC) de 16%.



Et de conclure: 'Si le groupe demeure relativement confiant dans une amélioration des Potagères pour l'exercice 2018/2019 (retour à une croissance plus normative), la finalisation de l'exercice en cours demeure un challenge dans un contexte Grandes Cultures toujours sous contrainte.'





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.