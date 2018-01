BPCE : signe un nouvel accord RH sur la GPEC

15/01/2018 | 11:53

Le Groupe annonce la signature d'un nouvel accord RH sur la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC) avec la CFDT, la CGC et l'UNSA. Ce nouvel accord permet d'accompagner son nouveau plan stratégique TEC 2020. Il a été conclu pour une durée de 3 ans.



Six engagements majeurs ont été adoptés dans le cadre de cet accord : investir dans le développement des compétences métiers afin de conforter l'employabilité, renforcer les compétences digitales et rendre plus facile l'appropriation des évolutions technologiques, faire progresser l'esprit de service dans tous les domaines, renouveler les pratiques managériales en les adaptant aux nouveaux modes d'organisation de travail, au bénéfice d'approches plus collaboratives, faciliter les conditions d'exercice de la mobilité fonctionnelle et géographique et améliorer l'expérience collaborateur par la promotion de méthodes plus participatives et l'optimisation des outils de travail.



Catherine Halberstadt, Directeur Général en charge des Ressources humaines et de la Communication interne du groupe, a déclaré : ' Dans ce contexte particulier de profonde transformation, il convient, sans attendre, d'investir pleinement dans le développement des expertises métiers et de renforcer les compétences digitales des salariés. En signant cet accord, nous nous engageons en faveur de l'employabilité de tous nos salariés que nous savons, dès à présent, mobilisés pour réussir.'



