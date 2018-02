Belle année 2017 pour Vinci, tant en France qu'à l'international

Paris (awp/afp) - Confiant pour cette année, le groupe français de BTP et de concessions Vinci a bouclé une belle année 2017, tant en France, où ses métiers historiques sont revenus à la croissance, qu'à l'international, où sa branche aéroports fait des étincelles.

Le bénéfice net est ressorti en hausse de 9,7%, à 2,74 milliards d'euros, supérieur aux attentes, selon un communiqué publié mercredi après Bourse.

Les analystes interrogés par le fournisseur de données financières Factset anticipaient 2,66 milliards d'euros pour un chiffre d'affaires de 40,05 milliards d'euros. Ce dernier est ressorti lui aussi légèrement meilleur, à 40,25 milliards, en hausse de 5,7%.

Le groupe a "réalisé une excellente performance d'ensemble" l'an dernier, a commenté le PDG, Xavier Huillard, cité dans le communiqué, en particulier en France où il a accompli le "retour à la croissance" promis, tant au niveau du chiffre d'affaires que des prises de commandes, dans la branche "contracting", la plus importante, qui réunit Vinci Energies, Eurovia et Vinci Construction.

"Cette évolution s'est accompagnée d'une amélioration des marges opérationnelles dans les secteurs les plus touchés par la récession", précise le dirigeant.

L'année passée a aussi été marquée par de nombreuses acquisitions à l'international: une trentaine chez Vinci Energies, représentant 1,6 milliard de chiffre d'affaires.

Quant à la branche concessions, la plus lucrative, elle a bénéficié d'une activité toujours "tonique", avec un trafic poids lourds revenu à son niveau d'avant-crise de 2008 pour Vinci Autoroutes, et des trafics passagers "très dynamiques" pour Vinci Airports, souligne M. Huillard. Cette filiale intègrera trois nouveaux aéroports en 2018: Salvador de Bahia au Brésil, Kobe au Japon et Belgrade en Serbie.

Pour 2018, le groupe se dit "optimiste", tablant sur des "hausses de chiffre d'affaires" dans tous ses métiers, une nouvelle "amélioration de la rentabilité opérationnelle du contracting" et une "nouvelle progression" de ses résultats.

- 'Forte croissance' de Vinci Airports -

Le résultat opérationnel courant (ROC) a progressé de 10,2%, à 4,59 milliards d'euros

Le chiffre d'affaires de la branche concessions s'établit à 6,9 milliards d'euros, en hausse de 10,3%: celui de Vinci Autoroutes a progressé de 3,2%, à 5,3 milliards d'euros, tiré par une "bonne dynamique" du trafic poids lourds (+4,3%), tandis que l'activité de Vinci Airports bondissait de 33,5%, à 1,4 milliard d'euros.

Très lucrative, cette branche aéroports a connu "une nouvelle année de forte croissance", gérant désormais près de 149 millions de passagers annuels, soit une hausse de 12,4%, après +10% en 2016. La croissance du trafic des aéroports est restée très soutenue au Portugal (+16,5%).

Au niveau du groupe, le chiffre d'affaires consolidé a progressé de 5,6% en France l'an dernier, à 23,7 milliards d'euros, "confirmant l'amélioration de la conjoncture économique sur le principal marché du groupe", et de 5,8%, à 16,6 milliards d'euros, à l'international, qui représente 41% du total.

Dans le contracting, les prises de commandes de l'année s'établissent à 34,5 milliards d'euros, en progression de plus de 8% par rapport à 2016. En France, elles sont en hausse de 11% et, à l'international, de 5%. Les prises de commandes sont en augmentation de près de 14% chez Vinci Energies, de 4% chez Eurovia et de 7% chez Vinci Construction.

Le carnet de commandes s'élevait à 29,3 milliards d'euros à fin décembre, soit près de 11 mois d'activité moyenne de la branche, en hausse de 7% sur un an.

En France, il est de 15,5 milliards d'euros, en hausse de 13%, tandis qu'il ne progresse que de 1,3% à l'international, à 13,8 milliards d'euros.

La filiale Vinci immobilier a profité d'un marché immobilier résidentiel "toujours dynamique" en France et affiche des prises de commandes en hausse de 38%, à plus de 1,5 milliard d'euros.

L'endettement net à fin décembre ressort à 14 milliards d'euros, quasi stable sur un an.

