VINCI : Construction obtient un contrat pour un stade en Côte-d'Ivoire

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Vinci Construction, via sa filiale Sogea-Satom, Egis, Baudin-Chateauneuf et Alcor ont remporté un important contrat pour la conception-construction du stade de Yamoussoukro, capitale politique et administrative de la Côte d’Ivoire. D’un montant de 72 millions d’euros, ce contrat porte sur la construction du stade principal de Yamoussoukro et la rénovation de quatre stades d’entraînement, à proximité de la ville (réhabilitation des aires de jeux, des vestiaires et des éclairages).Les travaux démarreront au mois d'avril 2018 et seront achevés en juin 2020. Avec plus d'un million d'heures de travail nécessaires à la réalisation de ce projet, Sogea-Satom prévoit de recruter et former localement plus de 300 personnes.