VINCI : Energies remporte un contrat pour la restructuration, l’agrandissement et la gestion de quatre écoles en Allemagne dans le cadre d’un partenariat public-privé

2 janvier 2018 - 17:45 - Nouveaux contrats - Allemagne

- Un contrat en partenariat public-privé (PPP) d'une durée de 29 ans

- D'un montant total de 163,5 millions d'euros

La municipalité de Cologne a confié à VINCI Facilities SKE, filiale allemande de VINCI Energies, un contrat pour la restructuration, l'agrandissement et la gestion de quatre écoles pour une durée de 29 ans, à effet du 1er janvier 2018.

D'un montant de 163,5 millions d'euros, ce contrat réalisé en PPP porte sur la rénovation de certains édifices classés, la construction de nouveaux bâtiments, ainsi que des services de facility management : entretien des locaux et des espaces extérieurs, gardiennage, maintenance, gestion des consommations d'énergie.

Ces écoles, accueillant 2 900 élèves et 230 professeurs, sont situées dans le district de Mülheim (Elly-Heuss-Knapp-Realschule ; Ferdinand-Lassalle-Realschule) et dans les quartiers d'Ossendorf (Catholic Elementary School) et de Weiden (Georg-Büchner-Gymnasium) à Cologne.

Sur un chiffre d'affaires total réalisé en Allemagne par VINCI Energies de près de 2 milliards d'euros, le secteur du facility management a représenté plus de 300 millions d'euros en 2017.

A ce jour, quinze projets ont été réalisés par VINCI Facilities SKE dans le cadre de PPP.

L'Allemagne est le premier marché du groupe VINCI à l'international avec un chiffre d'affaires de l'ordre de 2,7 milliards d'euros en 2016 et plus de 13 000 collaborateurs employés dans les filiales locales de VINCI Concessions, VINCI Energies et Eurovia.

En avril dernier, VINCI avait finalisé le montage du financement d'un contrat en partenariat public-privé (A-Modell) pour la restructuration de l'autoroute A7.

A propos de VINCI Energies

Connexion, performance, efficience énergétique, datas : dans un monde en évolution permanente, VINCI Energies accélère le déploiement des nouvelles technologies pour concrétiser deux mutations majeures : la transformation digitale et la transition énergétique. Ancrées dans les territoires et organisées en mode agile, les entreprises de VINCI Energies rendent les infrastructures d'énergie, de transport et de communication, les usines ainsi que les bâtiments chaque jour plus fiables, plus sûrs, plus efficients.

2016 : 10,2 milliards d'euros (chiffre d'affaires) // 64 500 collaborateurs // 1 600 entreprises // 52 pays.

www.vinci-energies.com

À propos de VINCI

VINCI est un acteur mondial des métiers des concessions et de la construction, employant plus de 183 000 collaborateurs dans une centaine de pays. Sa mission est de concevoir, financer, construire et gérer des infrastructures et des équipements qui contribuent à l'amélioration de la vie quotidienne et à la mobilité de chacun. Parce que sa vision de la réussite est globale et va au-delà de ses résultats économiques, VINCI s'engage sur la performance environnementale, sociale et sociétale de ses activités. Parce que ses réalisations sont d'utilité publique, VINCI considère l'écoute et le dialogue avec l'ensemble des parties prenantes de ses projets comme une condition nécessaire à l'exercice de ses métiers. L'ambition de VINCI est ainsi de créer de la valeur à long terme pour ses clients, ses actionnaires, ses salariés, ses partenaires et pour la société en général.