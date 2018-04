VINCI : VINCI Airports étend son réseau d'aéroports aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, au Costa Rica et en Suède

Rueil-Malmaison, le 24 avril 2018

VINCI Airports étend son réseau d'aéroports

aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, au Costa Rica et en Suède

Signature d'un accord portant sur la reprise du portefeuille

d'Airports Worldwide, comprenant deux aéroports en pleine propriété, trois en concession, quatre en exploitation et des contrats de gestion partielle portant sur trois plateformes américaines .

Un point d'entrée aux Etats-Unis, le premier marché aérien mondial et un renforcement de la présence de VINCI Airports en Europe et en Amérique centrale

Un réseau mondial porté à 45 aéroports et plus de 182 millions de passagers accueillis par an

Avec le rachat du portefeuille d'aéroports de la société Airports Worldwide, VINCI Airports, filiale de VINCI Concessions, acquiert 9 nouvelles plateformes, (deux en pleine propriété, trois en concession, quatre en exploitation totale) ainsi que trois contrats de gestion partielle d'aéroports américains.

Cette opération permet à VINCI Airports d'étendre son réseau mondial en le portant à 45 aéroports, dans onze pays et sur trois continents. Le nombre de passagers accueillis par an sur ses plateformes s'élève désormais à 182,2 millions de passagers (+ 25,6 millions).

Le portefeuille racheté par VINCI Airports se compose de :

Deux aéroports en pleine propriété (« freehold property ») : 100% de Belfast International Airport (Irlande du Nord), qui a accueilli 5,8 millions de passagers en 2017, et 90,1% de Skavsta Airport près de Stockholm (Suède), qui a accueilli 2,1 millions de passagers en 2017.

Trois aéroports en concession : 100% de la concession relative à l'exploitation du terminal et du parking d' Orlando-Sanford International Airport (Floride, Etats-Unis), qui a accueilli 2,9 millions de passagers en 2017, avec une durée de concession résiduelle de 21 ans ; et des participations en co-contrôle dans les deux principaux aéroports du Costa Rica, à savoir 48,75% de Juan Santamaria International Airport (San José) et 45% de Daniel Oduber Quiros International Airport (Liberia), qui ont accueilli respectivement 4,8 millions et 1,1 million de passagers en 2017, pour des durées de concession résiduelles de 8 et 13 ans.

Quatre aéroports sous contrat d'exploitation totale : Hollywood Burbank Airport (Californie) qui a accueilli 4,7 millions de passagers en 2017, Ontario International Airport (Californie) qui a accueilli 4,2 millions de passagers en 2017 et les aéroports de Macon Downtown Airport et Middle Georgia Regional Airport (Géorgie) .

Trois contrats de gestion partielle pour les aéroports américains de Atlantic City International Airport (New Jersey), Raleigh Durham International Airport (Caroline du Nord) et une partie du terminal international de l'aéroport d'Atlanta (Géorgie), le plus important au monde par son trafic.

Par cette acquisition, VINCI Airports s'implante aux Etats-Unis et bénéficie ainsi d'un point d'entrée sur le plus grand marché aérien au monde.

VINCI Airports se renforce également en Europe, où le groupe exploite déjà 12 aéroports en France et 10 au Portugal auxquels s'ajoute l'aéroport Nikola-Tesla de Belgrade (Serbie), dont VINCI Airports a signé le contrat de concession le 22 mars dernier. Enfin, avec les deux principaux aéroports du Costa Rica, destination touristique de plus en plus prisée, VINCI Airports conforte sa position en Amérique latine, où il gère les aéroports de Santiago (Chili), de Salvador (Brésil) et six aéroports en République dominicaine, dont celui de Saint-Domingue.

A propos de VINCI Airports

VINCI Airports, l'un des 5 principaux acteurs internationaux du secteur aéroportuaire, assure le développement et l'exploitation de 36 aéroports en France, au Portugal (dont le hub de Lisbonne), au Cambodge, au Japon, en République dominicaine, au Chili et au Brésil. Desservi par plus de 250 compagnies aériennes, le réseau des plates-formes VINCI Airports a accueilli 156,6 millions de passagers en 2017. Grâce à son expertise d'intégrateur global et à l'engagement de ses 12 000 collaborateurs, VINCI Airports développe, finance, construit et exploite des aéroports en apportant sa capacité d'investissement, son réseau international et son savoir-faire dans l'optimisation de la gestion et de la performance de plates-formes existantes, de projets d'extension ou de construction complète d'infrastructure aéroportuaire. En 2017, son chiffre d'affaires total géré s'est élevé à 3,2 milliards d'euros, pour un chiffre d'affaires consolidé de 1,4 milliard d'euros.

www.vinci-airports.com

A propos de VINCI

VINCI est un acteur mondial des métiers des concessions et du contracting, employant plus de 190 000 collaborateurs dans une centaine de pays. Sa mission est de concevoir, financer, construire et gérer des infrastructures et des équipements qui contribuent à l'amélioration de la vie quotidienne et à la mobilité de chacun. Parce que sa vision de la réussite est globale et va au-delà de ses résultats économiques, VINCI s'engage sur la performance environnementale, sociale et sociétale de ses activités. Parce que ses réalisations sont d'utilité publique, VINCI considère l'écoute et le dialogue avec l'ensemble des parties prenantes de ses projets comme une condition nécessaire à l'exercice de ses métiers. L'ambition de VINCI est ainsi de créer de la valeur à long terme pour ses clients, ses actionnaires, ses salariés, ses partenaires et pour la société en général.

www.vinci.com



Accord soumis à l'approbation des autorités compétentes et des partenaires. En comparaison à 156,6 millions de passagers en 2017, chiffre comprenant le trafic des sociétés consolidées et de 100 % des sociétés détenues au 1er janvier 2017 et mises en équivalence en année pleine, plus l'aéroport de Salvador, que VINCI Airports exploite depuis le 2 janvier 2018, mais hors aéroports de Kobe (Japon) et de Belgrade (Serbie). Macon Downtown Airport est un aéroport d'affaires, Middle Georgia Regional Airport accueille environ 2000 passagers par an.

