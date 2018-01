VINCI : VINCI Construction remporte un contrat pour la réalisation d'une station de transfert d'énergie par pompage au Maroc

Rueil-Malmaison, le 9 janvier 2018

VINCI Construction remporte un contrat pour la réalisation d'une station de transfert d'énergie par pompage au Maroc

Un projet de stockage d'énergie livré clé en main dans le cadre du plan de développement et d'intégration des énergies renouvelables au Maroc

Un contrat de 284 millions d'euros



VINCI Construction, mandataire d'un consortium comprenant également l'entreprise d'électromécanique Andritz Hydro, s'est vu attribuer le contrat de réalisation de la station de transfert d'énergie par pompage (STEP) d'Abdelmoumen, à 70 km d'Agadir, au Maroc.

D'un montant de 284 millions d'euros, ce projet, consistant à stocker l'énergie sous forme hydraulique, s'inscrit dans le plan de développement et d'intégration des énergies renouvelables au Maroc. Il comprend les études d'exécution, la réalisation du génie civil, la fourniture de matériel et des équipements de transfert, le montage, les essais et la mise en service de la station.

Les travaux de génie civil réalisés par VINCI Construction incluent le terrassement de deux bassins, le creusement de l'usine de production installée à flanc de colline et enterrée, l'installation de la conduite de transfert sur 3 km, dont 1 km enterré. L'accès aux installations pour le chantier et pour l'opération future du site nécessite par ailleurs la création de nouvelles routes et la réhabilitation de plusieurs autres. L'équipement électromécanique, pris en charge par Andritz Hydro, comprend entre autres deux turbines Francis de 175 MW mises au point spécialement dans le laboratoire de l'entreprise et l'installation d'un poste à haute tension.

D'une durée de 48 mois, le chantier mobilisera 840 personnes, dont 780 recrutées localement.

Un programme de formation sera mis en place pour garantir la sécurité et la qualité du chantier.

La STEP d'Abdelmoumen : une solution de stockage de l'énergie sous forme hydraulique

L'eau stockée dans un bassin en altitude sera libérée via une conduite de transfert (conduite forcée et galeries) de 3 km sur un dénivelé naturel d'environ 550 mètres vers un bassin situé en aval. Une usine hydroélectrique de 350 MW sera installée entre les deux bassins le long de la conduite. Cette usine réversible permettra, en mode turbinage, la production d'énergie et en mode pompage la remontée de l'eau du bassin aval vers le bassin en altitude pour produire ainsi de l'énergie renouvelable à la demande. Le changement de cycle (pompage / turbinage) pourra se faire jusqu'à 20 fois par jour en fonction des surplus ou besoins d'énergie du réseau électrique marocain.

voir infographie ci-jointe.



VINCI, un acteur de référence et de long-terme au Maroc

VINCI est principalement présent au Maroc via ses filiales Sogea-Satom et VINCI Energies. Sogea Maroc et Dumez Maroc, filiales de Sogea-Satom, sont implantées dans le pays depuis 90 ans. Opérant dans quatre domaines d'activité (bâtiment, ouvrages d'art, génie civil industriel et travaux hydrauliques), Sogea Maroc a notamment réalisé le génie civil du site chimique de Jorf Lasfar et de l'usine Renault à Tanger et mène actuellement la construction des gares TGV de Tanger et Kenitra. L'entreprise Dumez Maroc est, quant à elle, spécialisée dans les travaux maritimes et a récemment construit le nouveau port de pêche de Casablanca. Présent dans le pays depuis 70 ans, VINCI Energies Maroc est un acteur majeur du programme d'électrification du pays, depuis son lancement en 1996. Elle est également leader dans le développement des infrastructures de production, transport, transformation et distribution de l'énergie, en haute et très haute tension.

