VINCI : VINCI Energies acquiert Wah Loon Engineering, leader singapourien des services d'ingénierie électrique et mécanique intégrés

Rueil-Malmaison, le 5 avril 2018

VINCI Energies acquiert Wah Loon Engineering, leader singapourien des services d'ingénierie électrique et mécanique intégrés

VINCI Energies se déploie à Singapour

Wah Loon devrait réaliser un chiffre d'affaires de 125 millions d'euros en 2018

VINCI Energies a acquis Wah Loon Engineering, une entreprise jusqu'alors détenue par ses dirigeants et le Dymon Asia Private Equity Fund. Wah Loon, spécialisée dans les grands projets électriques et mécaniques clés en main, est présente sur tous les segments de la chaîne de valeur : conception, fourniture, installation, essais, mise en service et maintenance. Elle dispose d'une expertise approfondie dans plusieurs domaines : systèmes électriques, chauffage, ventilation et climatisation (CVC), protection contre l'incendie, intégration des systèmes et systèmes de gestion technique des bâtiments.

La société compte 360 salariés dont 315 à Singapour et 45 en Malaisie. Son chiffre d'affaires, réalisé pour l'essentiel dans la construction de data centers et de projets à caractère commercial et résidentiel haut de gamme, devrait s'élever à 125 millions d'euros en 2018.

Alan Chong, fondateur de Wah Loon Engineering en 1988, restera directeur général de la société.

Après les développements récents en Nouvelle Zélande, en Australie, en Indonésie et en Inde, cette acquisition constitue une nouvelle étape dans la stratégie de déploiement des activités de VINCI Energies en Asie Pacifique.

Yves Meignié, président-directeur général de Vinci Energies, a déclaré : « Avec Wah Loon, nous acquérons le leader singapourien de la construction de data centers. Cette opération vient renforcer les activités de VINCI Energies en-dehors de l'Europe et lui permet de poursuivre son développement dans la région Asie Pacifique ».

En 2017, VINCI Energies a mené à bien 34 opérations de croissance externe, représentant en année pleine un chiffre d'affaires additionnel de 1,6 milliard d'euros.

A propos de VINCI Energies

Connexion, performance, efficience énergétique, datas : dans un monde en évolution permanente, VINCI Energies accélère le déploiement des nouvelles technologies pour concrétiser deux mutations majeures : la transformation digitale et la transition énergétique. Ancrées dans les territoires et organisées en mode agile, les entreprises de VINCI Energies rendent les infrastructures d'énergie, de transport et de communication, les usines ainsi que les bâtiments chaque jour plus fiables, plus sûrs, plus efficients. 2017 : 10,8 milliards d'euros (chiffre d'affaires) //

69 400 collaborateurs // 1 600 entreprises // 53 pays. www.vinci-energies.com

À propos de VINCI

VINCI est un acteur mondial des métiers des concessions et du contracting, employant près de 195 000 collaborateurs dans une centaine de pays. Sa mission est de concevoir, financer, construire et gérer des infrastructures et des équipements qui contribuent à l'amélioration de la vie quotidienne et à la mobilité de chacun. Parce que sa vision de la réussite est globale et va au-delà de ses résultats économiques, VINCI s'engage sur la performance environnementale, sociale et sociétale de ses activités. Parce que ses réalisations sont d'utilité publique, VINCI considère l'écoute et le dialogue avec l'ensemble des parties prenantes de ses projets comme une condition nécessaire à l'exercice de ses métiers. L'ambition de VINCI est ainsi de créer de la valeur à long terme pour ses clients, ses actionnaires, ses salariés, ses partenaires et pour la société en général. www.vinci.com

