VINCI : VINCI Energies va déployer la fibre optique dans 26 départements français d'ici 2022

Rueil-Malmaison, le 16 mai 2018

VINCI Energies va déployer la fibre optique dans 26 départements français d'ici 2022

600 000 nouveaux foyers raccordés dans 26 départements

Un montant global de travaux de 400 millions d'euros



VINCI Energies va déployer, dans 26 départements français d'ici 2022, la fibre optique jusqu'au domicile de 600 000 foyers dans des zones rurales (« Fiber To The Home » - FTTH), leur permettant ainsi de bénéficier du Très Haut Débit.

Cette opération d'envergure représente un montant total de travaux de 400 millions d'euros. Elle permettra la création de nombreux emplois, notamment à travers le recrutement de personnes en insertion.

VINCI Energies a remporté en 2017 une série de nouveaux contrats dans le cadre du Plan France Très Haut Débit portant sur neuf départements français (Aude, Ardèche, Drôme, Essonne, Haute-Saône, Jura, Pyrénées-Orientales, Saône-et-Loire et Seine-Maritime). Ils s'ajoutent à ceux gagnés précédemment qui concernaient le déploiement de la fibre optique dans 17 autres départements*. De la conception des réseaux jusqu'aux travaux de déploiement, les projets sont menés par Axians, la marque de VINCI Energies dédiée aux technologies de l'information et de la communication, qui s'appuie sur les entreprises locales spécialisées de VINCI Energies.

La création d'emplois et l'insertion au coeur du déploiement de la fibre optique

Les défis techniques posés par ces chantiers sont nombreux : chaque nouveau réseau nécessite de traverser des zones souvent difficilement accessibles pour permettre l'accès à des habitations isolées. L'ancrage local de VINCI Energies permet aux collectivités de s'appuyer sur des équipes d'experts connaissant parfaitement les spécificités de chaque région. L'ampleur et la durée des chantiers se traduiront par un renforcement des effectifs à travers la création de nouveaux emplois et le recrutement de personnes en insertion.

Au cours de l'année 2017, les entreprises de VINCI Energies intervenant dans le domaine des infrastructures de télécommunication ont fait progresser leurs effectifs de près de 400 personnes et ont confié près de 100 000 heures de travail à des personnes éloignées de l'emploi.

La fibre optique au service de l'attractivité des territoires

Les collectivités locales s'impliquent activement pour déployer la fibre optique dans les zones rurales face à la demande croissante des particuliers et des professionnels de bénéficier d'un débit de connexion supérieur à 30 Mégabits par seconde, du fait du développement exponentiel des contenus. Que ce soit pour des usages éducatifs, ludiques, mais aussi des vidéos à la demande, ou des services publics, le FTTH est une solution technique bien adaptée à une connectivité en très haut débit, car elle permet de supprimer l'atténuation du signal malgré la distance entre les ressources informatiques et leurs utilisateurs. Par ailleurs, l'accès à une connexion Internet ultra rapide permet de faciliter le télétravail, de développer le tourisme et le e-commerce, mais aussi de transformer les modes d'enseignement et le secteur de la santé. Le Très Haut Débit est devenu un élément d'attractivité incontournable pour les territoires car il permet de dynamiser l'économie locale et de développer leur compétitivité.

* Ain, Aisne, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes Maritimes, Ardèche, Ariège, Aude, Cher, Côte d'Armor, Drôme, Eure, Ille-et-Vilaine, Isère, Jura, Landes, Loire, Manche, Moselle, Pyrénées-Orientales, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Haute-Savoie, Seine-Maritime, Somme, Essonne.

