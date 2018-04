Vinci : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Eurovia, filiale de Vinci, spécialisée dans les infrastructures de transport et l'aménagement urbain, a signé un protocole d'accord visant à acquérir les actifs du groupe TNT, entreprise québécoise de travaux publics et filiale de Transelec Common Inc. Le groupe TNT, qui emploie 430 personnes et a réalisé un chiffre d'affaires de 170 millions de dollars canadiens (112 millions d'euros) en 2017, exploite une carrière de taille significative à Laval, ainsi que des usines d'enrobés à Montréal et Laval.Cette acquisition vient renforcer les équipes et le réseau d'Eurovia Québec présent dans dix régions de la Province. Eurovia Québec réalise des projets d'infrastructures de transport et d'aménagements urbains auprès de clients publics et privés.Au Canada, Eurovia est présent au Québec, au Saskatchewan, en Alberta et en Colombie-Britannique. Dans le pays, Eurovia compte environ 2 000 collaborateurs et a réalisé en 2017 plus de 400 millions d'euros (600 millions de dollars canadiens) de chiffres d'affaires.