Vinci : Décryptage AOF du palmarès du CAC 40 à la mi-séance - Vendredi 13 avril 2018 La plus forte hausse

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

(+2,13% à 82,83 euros)Vinci occupe la première place du CAC 40 suite à l'annonce d'une croissance de 11,6% du trafic passagers dans ses aéroports au premier trimestre. Sur cette période, 38,6 millions de passagers ont transité par les plateformes dont le groupe français assure la gestion et la concession. Vinci Airports a logiquement profité de la conjoncture mondiale porteuse qui se traduit par plus de déplacements professionnels mais aussi touristiques en provenance et à destination de tous les pays du monde.