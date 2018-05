Vinci : Energies va déployer la fibre optique dans 26 départements français d'ici 2022

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Vinci Energies, division du groupe de travaux publics et de concessions Vinci (DG.FR), a annoncé mercredi qu'elle allait déployer, dans 26 départements français d'ici 2022, la fibre optique jusqu'au domicile de 600.000 foyers dans des zones rurales ("Fiber To The Home"- FTTH), leur permettant ainsi de bénéficier du très haut débit.

PRINCIPAUX POINTS DU COMMUNIQUE:

- Cette opération d'envergure représente un montant total de travaux de 400 millions d'euros. Elle permettra la création de nombreux emplois, notamment à travers le recrutement de personnes en insertion.

- Vinci Energies a remporté en 2017 une série de nouveaux contrats dans le cadre du Plan France Très Haut Débit portant sur neuf départements français (Aude, Ardèche, Drôme, Essonne, Haute-Saône, Jura, Pyrénées-Orientales, Saône-et-Loire et Seine-Maritime).

- Ils s'ajoutent à ceux gagnés précédemment qui concernaient le déploiement de la fibre optique dans 17 autres départements.

