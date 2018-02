Vinci : Grève dans trois sociétés d'autoroutes ce week-end pour les salaires

[Actualisation: position de la direction]

PARIS (AFP) -- Plusieurs syndicats appellent à la grève le week-end prochain sur trois réseaux d'autoroutes de l'ouest et du sud de la France appartenant au groupe Vinci, pour une "augmentation décente" des salaires, mais "la continuité de service sera assurée" selon la direction.

Les salariés des Autoroutes du Sud de la France (>> fiche valeur), des Autoroutes Estérel-Côte d'Azur (Escota) et du réseau Cofiroute, trois sociétés du groupe Vinci, sont appelés à cesser le travail de vendredi matin à dimanche matin, a indiqué FO dans un communiqué. Tous les syndicats (FO, CGT, Unsa, CFDT...) sont "sur la même longueur d'ondes" pour les salaires, a souligné pour sa part la CGT.

Les syndicats revendiquent une augmentation générale de 1,2%, ainsi qu'une augmentation forfaitaire de 50 euros brut mensuels pour tous les salariés. De son côté, la direction de Vinci Autoroutes propose "une enveloppe globale de 1,5%", a indiqué à l'AFP un porte-parole.

C'est une enveloppe "tout compris" (augmentations générale et individuelles), a précisé à l'AFP Hugues Granier (CGT), et la direction refuse la hausse forfaitaire de 50 euros, qui serait "un rattrapage pour ces dernières années", a-t-il ajouté.

"Depuis de trop nombreuses années maintenant, les sociétés d'autoroutes privilégient les dividendes de leurs actionnaires au détriment des premiers de corvée qui quotidiennement assurent leur mission de service public et trop souvent au péril de leur vie !", a estimé FO.

La direction de Vinci Autoroutes "regrette le maintien" de ce préavis de grève qui "intervient lors d'un week-end de chassé-croisé des vacances scolaires", mais tient à rassurer les usagers.

"Grâce à la mobilisation des personnels non grévistes, la sécurité des conducteurs et la continuité du service autoroutier, notamment le passage et l'assistance au péage, seront assurés", a-t-elle assuré dans un communiqué.

Le chiffre d'affaires de Vinci Autoroutes a progressé l'an dernier de 3,2%, à 5,3 milliards d'euros, tiré par une "bonne dynamique" du trafic poids lourds (+4,3%), selon les résultats du groupe présentés en début de mois.

Agefi-Dow Jones The financial newswires

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv INSPERITY INC 2.89% 65.8 11.86%