Vinci : S&P relève sa perspective sur le crédit de Vinci

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'agence de notation Standard & Poor's (S&P) a annnoncé mardi qu'elle relevait sa perspective à "positive", contre "stable" auparavant, pour le groupe français de construction et de concessions Vinci (DG.FR), en raison notamment de flux de trésorerie plus élevés que prévu dans les concessions aéroportuaires et autoroutières en 2017. S&P a précisé que cette amélioration de la perspective pourrait conduire à un relèvement d'un cran de la note de crédit de Vinci, actuellement à A-, "si la situation financière continue de se renforcer, comme nous l'anticipons". L'agence estime notamment que les flux de trésorerie du groupe de BTP et de concessions ont été favorisés par "un volume record de passagers dans les aéroports, un trafic sur les autoroutes à péages revenu à des niveaux d'avant-crise (de 2008) en France, et un carnet de commandes qui se redresse dans la construction".(jbatteau@agefi.fr) ed : CLE