Vinci : contrat de concession pour l'aéroport Nikola Tesla

29/03/2018 | 10:27

Vinci annonce la signature d'un contrat avec le gouvernement serbe pour la concession d'une durée de 25 ans de l'aéroport Nikola Tesla, en République de Serbie.



' Cette concession, la première en Europe du sud-est, marque une nouvelle étape dans le développement de Vinci Airports à l'international ' indique le groupe.



Ce contrat comprend le financement, l'exploitation, la maintenance, l'élargissement et la rénovation du terminal ainsi que de son système de pistes.



L'aéroport, avec près de 5,3 millions de passagers accueillis en 2017, est la principale plateforme aéroportuaire du pays. Plus de 50% de son trafic passagers est assuré par la compagnie nationale Air Serbia, dont il est le ' hub '.



La reprise de l'exploitation par Vinci Airports devrait intervenir d'ici fin 2018.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.