Vinci : contrat en Côte d'Ivoire

18/04/2018 | 17:57

Le groupement composé de Sogea-Satom (mandataire), filiale de Vinci Construction, d'Egis, de Baudin-Chateauneuf et d'Alcor a remporté un contrat pour la conception-construction du stade de Yamoussoukro, capitale politique et administrative de la Côte d'Ivoire, a-t-on appris ce mercredi après Bourse.



D'un montant de 72 millions d'euros, ce contrat porte sur la construction du stade principal de Yamoussoukro et la rénovation de 4 stades d'entraînement, à proximité de la ville (réhabilitation des aires de jeux, des vestiaires et des éclairages).



La nouvelle enceinte pourra accueillir 20.000 spectateurs pour les matchs de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) organisée en 2021 en Côte d'Ivoire. Une piste d'athlétisme en revêtement synthétique viendra entourer l'aire de jeux, en complément d'aires de saut et de lancer.



Les travaux démarreront dès ce mois-ci et seront achevés en juin 2020.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.