Vinci : contrat pour une STEP au Maroc

09/01/2018 | 08:57

Vinci Construction, mandataire d'un consortium comprenant également l'électromécanicien Andritz Hydro, annonce s'être vu attribuer le contrat de réalisation de la station de transfert d'énergie par pompage (STEP) d'Abdelmoumen, à 70 km d'Agadir, au Maroc.



D'un montant de 284 millions d'euros, ce projet de stockage d'énergie sous forme hydraulique s'inscrit dans le cadre du plan des énergies renouvelables au Maroc. Ce chantier d'une durée de 48 mois mobilisera 840 personnes, dont 780 recrutées localement.



Le contrat pour cette station livrée clé en main comprend les études d'exécution, la réalisation du génie civil, la fourniture de matériel et des équipements de transfert, le montage, les essais et la mise en service de la station.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.