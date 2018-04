Vinci : étend son réseau d'aéroports et prend pied aux Etats-Unis

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de BTP Vinci (DG.FR) a annoncé mardi le rachat du portefeuille d'aéroports d'Airports Worldwide, qui lui permettra notamment de prendre pied aux Etats-Unis, en Irlande du Nord et en Suède.

L'opération, dont le montant n'a pas été précisé, porte sur la reprise totale ou partielle de cinq plateformes aéroportuaires et sur sept contrats d'exploitation. L'aéroport international de Belfast en Irlande et Skavsta Airport près de Stockholm en Suède seront détenus en pleine propriété. Le groupe français reprend également la concession de l'aéroport international d'Orlando-Sanford en Floride et des participations de co-contrôle dans les deux principaux aéroports du Costa Rica, Juan Santamaria et Daniel Oduber Quiros International Airport.

Cette acquisition apportera par ailleurs à Vinci les contrats de gestion partielle ou totale de sept aéroports régionaux supplémentaires, situés principalement aux Etats-Unis (Californie, New Jersey, Caroline du Nord).

"Par cette acquisition, Vinci Airports s'implante aux Etats-Unis et bénéficie ainsi d'un point d'entrée sur le plus grand marché aérien au monde", a commenté le groupe dans un communiqué, en précisant que l'accord conclu restait soumis à l'approbation des autorités compétentes. Le numéro un français du BTP exploite déjà 12 aéroports en France et 12 au Portugal.

- Thomas Varela, Agefi-Dow Jones; +331 41 27 47 99; ed : ECH

Agefi-Dow Jones The financial newswire