Vinci : hausse de 11,6% du trafic au 1er trimestre 2018

12/04/2018 | 18:32

Le trafic sur les plateformes gérées par Vinci Airports a augmenté de 11,6 % au premier trimestre 2018 par rapport au premier trimestre 2017. Le groupe enregistre un total de 38,6 millions de passagers dans les aéroports du réseau.



Au Portugal, les 10 aéroports gérés par Vinci Airports voient leur trafic progresser de 12,0 % et atteindre 10,4 millions de passagers. Lisbonne conforte sa position de hub international avec un trafic en hausse de 15,9 %.



Au Cambodge, les trois aéroports du pays affichent des trafics en très forte hausse. Les aéroports cambodgiens ont accueilli 3 millions de passagers, soit une hausse de 26,1 %.



En France, le trafic progresse dans les 12 aéroports (+10,6 %) avec 4,2 millions de passagers accueillis dans l'ensemble des platefomes.



Au Chili, le trafic à l'aéroport de Santiago est en hausse de 14 %, Au Japon, les deux aéroports du Kansai enregistrent sur le premier trimestre une croissance de 10%. En République dominicaine, les six aéroports voient leur trafic reculer de 2,9 %. Au Brésil, le groupe a officiellement commencé à gérer l'aéroport de Salvador en janvier 2018, le trafic a affiché une hausse de 6,0 %.



