Vinci : maintient ses objectifs pour 2018 après un CA trimestriel en hausse

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de construction et de concessions Vinci (DG.FR) a confirmé jeudi s'attendre à une hausse de son chiffre d'affaires, de son résultat net et de son résultat opérationnel en 2018, après une hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre malgré un début d'année marqué par des conditions météorologiques difficiles en Europe.

Les données d'activité du premier trimestre "confirment les bonnes tendances observées en 2017 et confortent la perspective de hausses du chiffre d'affaires et des résultats du groupe pour l'ensemble de l'année", a déclaré le numéro un français du BTP dans un communiqué.

Pour les trois premiers mois de l'année, Vinci a dégagé un chiffre d'affaires consolidé de 8,85 milliards d'euros, en hausse sur un an de 4,9% en données publiées et de 2,2% en données comparables, après correction des changements de périmètre (+4,5%) et des variations de change (-1,8%) dues à la dépréciation de la plupart des devises par rapport à l'euro.

La branche concessions, qui comprend les autoroutes et les aéroports, a réalisé un chiffre d'affaires de 1,5 milliard d'euros, en hausse sur un an de 6,1% en données publiées et de 5,9% en données comparables. Sa croissance a été portée notamment par "des trafics toujours très soutenus" chez Vinci Airports malgré "d'importantes perturbations provoquées par le mauvais temps" sur les réseaux interurbains gérés par Vinci.

L'activité de la branche construction et travaux s'est inscrite en hausse de 4,9% en données publiées et 1,8% à données comparables, à 7,24 milliards d'euros, tandis que celle de la branche immobilier a reculé de 9,5% en publié et 10,8% en comparable, à 178 millions d'euros. La croissance externe a contribué pour 266 millions d'euros à la hausse du chiffre d'affaires de l'activité énergétique du groupe, qui a atteint 2,76 milliards d'euros, en hausse de 12,8% en données publiées et de 3,1% à données comparables.

Les analystes interrogés par FactSet prévoyaient en moyenne un chiffre d'affaires de 8,99 milliards d'euros.

Le carnet de commandes du groupe s'établissait à 31,8 milliards d'euros à la fin mars, contre 30,2 milliards d'euros un an auparavant, en progression de 5% sur 12 mois.

L'endettement financier net consolidé de Vinci s'est établi à 15,6 milliards d'euros au 31 mars, en augmentation de 1,1 milliard d'euros sur un an et de 1,6 milliard d'euros depuis le début de l'année.

Pour 2018, le groupe a confirmé anticiper de nouvelles hausses de son chiffre d'affaires, de son résultat opérationnel et de son résultat net.

"Dans les concessions, la croissance du trafic de Vinci Autoroutes devrait être du même ordre qu'en 2017, sous réserve que les prix des carburants ne subissent pas de nouvelles augmentations. La croissance des trafics de Vinci Airports devrait être moins forte en 2018 qu'en 2017, en raison d'un effet de base très élevé," a précisé le groupe.

Pour l'activité construction et travaux, "l'année 2018 devrait confirmer la reprise de la croissance de l'activité dans l'ensemble des métiers, tant en France qu'à l'international", a poursuivi Vinci.

