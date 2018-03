Vinci : réalise les travaux de Tottenham Court Road

29/03/2018 | 10:21

Vinci annonce la réalisation actuellement de travaux pour fluidifier le trafic de Tottenham Court Road, l'un des axes les plus encombrés de Londres. Ces travaux sont réalisés par les équipes d'Eurovia Contracting South.



Le contrat prévoit l'élargissement des trottoirs, la création d'une circulation à double sens, de pistes cyclables et de passages piétons protégés, ainsi que de nouvelles adductions d'eaux usées.



Ce chantier s'inscrit dans le West End Project (WEP), qui vise à préparer cette zone à un afflux d'usagers lié à l'ouverture d'une gare ferroviaire en décembre 2018. La livraison est prévue à la mi-mars 2020.



